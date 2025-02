Il Senato pronto a porre fine ai divieti del Decreto Dignità sulla pubblicità dei giochi e scommesse.

Si attende, per oggi, il via libera della Commissione Cultura del Senato al provvedimento che riforma il calcio italiano in tema di pubblicità di giochi e di scommesse. E’ questa la strada intrapresa dal Governo per superare il divieto previsto dal “Decreto Dignità” del 2018. Ad anticipare quanto accadrà è l’agenzia specializzata AGIMEG.

Ricordiamo che con il suddetto Decreto si è vietata qualsiasi forma di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in denaro, comprese le manifestazioni sportive. Secondo anticipazioni di Repubblica che ha potuto visionare il documento, nell’atto parlamentare ci sarebbe la richiesta di valutare la modifica del vigente divieto per quanto riguarda lo sport.

Grazie a tale provvedimento il ministro dello Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, darà via alla riforma che sarà, comunque, uno strumento in più per i consumatori per distinguere operatori legali da quelli illegali. In questo modo la pubblicità per le scommesse potrebbe tornare sui banner e cartellonistica degli impianti sportivi. Nel documento all’esame di Palazzo Madama, anche le richiesta di destinare una quota annuale dei proventi “derivanti da giochi sullo sport e scommesse sportive agli organizzatori degli eventi sui quali si scommette”.

L’obiettivo è di far arrivare almeno l’1% del valore complessivo a un fondo per la costruzione di nuovi stadi o l’ammodernamento di quelli attuali. Una quota, sempre secondo quanto riporta Repubblica, andrebbe al sistema calcistico per il finanziamento di specifici progetti sociali, sportivi e di formazione dei giovani all’interno delle società sportive.