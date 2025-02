LBA: La Frecciarossa Final Eight 2025 cresce con le visualizzazioni sui canali social

La LBA ha confermato la costante crescita sui propri canali digitali anche nella Frecciarossa Final Eight 2025 da poco conclusa, offrendo numerosi contenuti esclusivi e coinvolgenti sulle varie piattaforme, grazie anche al supporto dell’Official Advisor Infront.

I contenuti social realizzati da LBA sono stati in tutto ben 939. Significativo l’aumento, rispetto alla edizione 2024, delle visualizzazioni (24.616.099, +12%), delle interazioni (899.041, +30,8%), e della visione dei video pubblicati (15.092.994 visualizzazioni, +4%).

In crescita anche sito e app di Lega Basket, che hanno totalizzato 242.554 sessioni (+3,2% rispetto allo scorso anno) e 1.164.966 visualizzazioni (+1,4%).

Il contenuto avente protagonista un giocatore più visto (628.000 visualizzazioni) è stato il video del taglio di capelli del capitano della Dolomiti Energia Trentino, Toto Forray, per festeggiare il trionfo nella Frecciarossa Final Eight 2025, a conferma del grande interesse da parte dei fan per i contenuti “dietro le quinte” che LBA può offrire in esclusiva.

Fra i contenuti più visti il reel in collaborazione con la Master of Ceremony della finale, il volto di DAZN Giusy Meloni, ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni, seguito dal reel in collaborazione con DAZN dell’ex cestista e influencer Valentina Vignali di lancio della competizione (926.000visualizzazioni) e dallo scambio di maglie tra l’ala della Trapani Shark, Amar Alibegovic, e la stella della Juventus Women, Alisha Lehmann (694.000 visualizzazioni).

Importante è stato anche l’apporto delle 6 Community di basket coinvolte da LBA, che hanno realizzato 169 contenuti, totalizzando 10.095.724 visualizzazioni e supportando la LBA nell’amplificare l’attenzione di nuovi pubblici. Lo stesso discorso vale anche per il coinvolgimento di influencer e celebrity, con la presenza di 66 ospiti nelle varie giornate, che hanno contribuito con 661 contenuti per un totale di 36.478.566 visualizzazioni.

Nel corso della Frecciarossa Final Eight 2025 sono state inoltre realizzate attività in collaborazione con le squadre di calcio Juventus FC (generando oltre 2 milioni di visualizzazioni) e Torino FC (712.000 visualizzazioni), con le mascotte Bugs Bunny e Titti, in collaborazione con Warner Bros. Italy (oltre 100.000 visualizzazioni).

Per l’edizione 2025 della Final Eight, realizzata anche grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, LBA ha dedicato uno spazio nel Foyer dell’Inalpi Arena per la diffusione di una serie di attività extracampo come la promozione della Carta Giovani Nazionale, la piattaforma Giovani2030 e altre iniziative di formazione per i ragazzi delle Scuole del Piemonte tra cui il talk di Andrea De Beni e i vari contenuti prodotti con la collaborazione di Giacomo Galanda, membro del Team Illumina di Sport e Salute, generando oltre 90.000 visualizzazioni.

La madrina della Coppa Italia, la modella e influencer di origine kosovara Marigona Gona, è stata non solo protagonista nella giornata conclusiva della kermesse portando il trofeo in campo prima della finale ma anche di uno shooting fotografico allo Juventus Stadium, all’Inalpi Arena e nella splendida Reggia di Venaria. I contenuti postati da LBA, in collaborazione con la influencer hanno prodotto più di un milione di visualizzazioni.

Una novità assoluta dell’edizione 2025 della Frecciarossa Final Eight è stata il live prepartita su YouTube condotto da Paolo Citrini con approfondimenti, curiosità ed interviste agli ospiti a pochi minuti dalla palla a due delle partite. Sono stati prodotti 4 live che hanno generato quasi 2.000 visualizzazioni.

Infine, confermando anche la collaborazione con i propri sponsor e grazie all’apporto dell’Advisor Infront, la LBA ha realizzato 414 contenuti digitali brandizzati per i propri partner generando 3.833.615 visualizzazioni.

L’INTERNAZIONALITA DELLA FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2025

Grazie agli accordi internazionali definiti dall’Advisor Infront la Frecciarossa Final Eight 2025 è stata trasmessa anche nel territorio dei Balcani (TV Arena), nei Paesi Baltici (Setanta Sports), Grecia (COSMOTE TV), Israele (Charlton), Turchia (Sports TV), Polonia (PolSat), Georgia (1TV Georgia), Kazakhstan (Sport+), Slovacchia (RTVS), Cechia (Sporty TV), Ucraina (MainCast) e USA (Next Level) a cui si è aggiunta – per garantire una copertura senza precedenti – DAZN che ha trasmesso gratuitamente le partite in tutto il resto del mondo.

La Final Eight 2025 è stata inoltre per la prima volta trasmessa gratuitamente anche su EuroLeague TV in UK, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia.

Durante l’Evento di Torino la Final Eight, LBA ha ospitato anche alcuni volti televisivi noti nel panorama del basket internazionale che hanno contribuito ad arricchire la narrazione dell’evento, portando la sua visibilità ad un pubblico globale. Si tratta di Deniz Aksoy (Turchia) e Ana Quiles (Spagna), punti di riferimento per gli appassionati di basket di tutto il mondo, che hanno interagito con i volti LBA Camilla Vescovi e Alma Pellegrini.

Tutte le cronache delle partite sono state trasformate in podcast a due voci in inglese: ispirati alla narrazione della LBA e creati grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa (utilizzando la piattaforma NotebookLM), i podcast sono stati distribuiti sul canale YouTube e su sito e app della LBA.