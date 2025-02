Net Insurance per due anni sulle maglie degli arbitri

Net Insurance rinnova la sponsorship degli arbitri italiani di calcio. Le maglie degli oltre trentamila arbitri italiani continueranno a fregiarsi del logo della compagnia assicurativa per ulteriori due campionati, fino a giugno 2027. La sponsorship, sviluppata con i servizi di Innova et Bella, prevede un’articolata partnership strategica tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Associazione Italiana Arbitri e Net Insurance.

Il Presidente FIGC, Gabriele Gravina ha dichiarato: “Il rinnovo della partnership rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare il grande lavoro di sviluppo che FIGC e AIA stanno portando avanti con i trentamila arbitri italiani. Sono oltre 500 mila le partite ufficiali disputate in un anno su tutto il territorio nazionale, senza la passione e la dedizione dei direttori di gara non sarebbe possibile sviluppare una mole così eccezionale di attività agonistica. Per questo devo dire grazie ancora una volta a tutti loro per la passione, la competenza e l’imparzialità, così come ringrazio Net Insurance per aver creduto nella nostra progettualità e per voler continuare a generare valore a questa preziosa collaborazione”.

Andrea Battista, Amministratore Delegato Net Insurance: “Nel corso di questi anni grazie alla sponsorship che ci lega a trentamila arbitri italiani di calcio abbiamo costruito un brand, Net Insurance, di grande successo. Credibile e attrattivo per milioni di Italiani. Abbiamo fondato la partnership con FIGC e AIA sulla condivisione pubblica degli stessi valori, in particolare indipendenza di giudizio, rispetto delle regole ed eccellenza tecnica. Il rinnovo della sponsorizzazione testimonia la fiducia reciproca nel proseguire insieme, uniti dagli stessi principi, un percorso comune di crescita personale e collettiva”.