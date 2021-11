IL PORTO FC PARTNER DI BINANCE: NASCE IL PORTO FAN TOKEN 

(di Fabio Sesti) – Il Porto FC, storico club portoghese, ha avviato una partnership con Binance, piattaforma leader mondiale nel settore delle criptovalute. L’accordo darà vita al Porto Fan Token (“PORTO”), che sarà reso disponibile attraverso Binance Launchpad – e successivamente anche tramite Spot, carta bancaria e P2P – e permetterà ai tifosi di godere di modi inediti per interagire con il club e mostrare il loro sostegno, con esperienze con la squadra o collezionando Fan Badges, e inoltre di partecipare alle votazioni relative alle decisioni che verranno prese dal club. Binance sarà anche visibile sul retro della maglia del Porto durante questo primo anno di contratto, e nei quattro anni successivi sarà sulla manica sinistra.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dell’FC Porto, ha così evidenziato il potenziale dell’accordo: “Questa è un’altra partnership che abbiamo stabilito per stare al passo con l’evoluzione del mondo di oggi, per valorizzare gli asset digitali e, soprattutto, per essere più vicini ai nostri tifosi e ai loro interessi. Questo è un accordo che valorizza l’FC Porto e il partner, che è qualcosa che cerchiamo in ogni partnership che facciamo e anche nel nostro lavoro quotidiano. Chiunque si unisca all’FC Porto sa che sta collaborando con un club che vuole essere primo in tutto”.

Da parte di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, CEO e co-fondatore ha dichiarato: “I Binance Fan Tokens sono un modo nuovo ed eccitante per i fan di interagire con le loro squadre preferite. L’FC Porto non è solo una delle più grandi squadre europee, ma anche una delle più innovative. Con il “Porto Fan Token”, i fan possono raccogliere NFT, partecipare a votazioni esclusive e sbloccare Fan Badges unici, oltre a ricompense basate sul loro livello di interazione. Speriamo che sia una partnership lunga e di successo“.