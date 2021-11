Anno 1976, Buffa era un ragazzo di 17 anni mentre la nazionale maschile di tennis vinceva a Santiago del Cile la prima (ed unica) Coppa Davis, la massima competizione tennistica a squadre. Siamo nell’anno in cui Adriano Panatta raggiunse il pieno della maturità agonistica, con le vittorie agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Al suo fianco Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore. Un percorso non facile, quello verso la finale, che oltre all’altissima componente emozionale, si intrecciò con avvenimenti storici di primo piano che Federico Buffa ripercorre, partendo proprio dai suoi ricordi di quasi ventenne. La cronaca di quei tempi, le memorie personali e i retroscena sportivi si intrecciano per dare vita a una nuova imperdibile produzione originale Sky Sport: #SkyBuffaRacconta Davis ‘76-L’altro cammino di Santiago.

