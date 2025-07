Il Parma calcio presenta il nuovo Away kit (2025/26) per tutti i team.

Puma e il Parma Calcio svelano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026.

Il nuovo Away Kit presenta un design ricco di significato: la texture della maglia riprende l’onda sonora dei tifosi, un elemento grafico impattante che rappresenta visivamente l’energia e la voce dello stadio Ennio Tardini.

L’iconica maglia Away del Parma Calcio è molto più di una divisa da gioco: è un simbolo identitario, un legame profondo con la tradizione e con i cuori di intere generazioni di tifosi. Nel corso degli anni, è diventata un’icona senza tempo e oggi vede il ritorno della storica base Clyde Royal con le righe orizzontali in Faster Yellow, i profili del colletto a girocollo e delle maniche in Puma Navy e la scritta Famiglia Gialloblu sul retro del colletto. Una maglia che richiama immediatamente la potenza dei colori del Parma Calcio, la forza dello spirito gialloblu e la volontà di onorare ogni partita, ogni stadio, ogni tifoso.

Tra le diverse attività intraprese dal Parma Calcio c’è anche il continuo sostegno e la celebrazione della città di Parma, della sua storia e dei suoi luoghi più iconici. Infatti, per lo shooting della campagna di lancio del nuovo Away kit, è stata scelta come location d’eccezione la Galleria Nazionale di Parma, nel cuore del Complesso Monumentale della Pilotta. Un luogo simbolo della storia culturale cittadina, cornice ideale per raccontare l’identità profonda del club.

La scelta della Galleria Nazionale è stata naturale. Le sue collezioni, nate nel XVIII secolo con l’Accademia di Belle Arti voluta dal duca Filippo di Borbone e arricchite nel tempo grazie a commissioni, donazioni e acquisizioni, rappresentano un patrimonio culturale unico. Con opere straordinarie come La guarigione del cieco nato di El Greco e il Ritratto di Paolo III Farnese di Sebastiano del Piombo, questo spazio incarna lo spirito di rinnovamento e visione che ha guidato la trasformazione della città. Una visione che il Parma Calcio sente profondamente propria.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di Puma e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati.

Il nuovo Away Kit del Parma Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://shop.parmacalcio1913.com/it/, nel Parma Calcio Store situato all’interno dello stadio Ennio Tardini e in selezionati football retailer.