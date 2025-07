Calcio Padova (Serie B): Gruppo Equity main partner anche per la stagione 2025/2026

Il Calcio Padova (neo promossa in Serie B) annuncia che il gruppo EQUITY ha rinnovato i diritti relativi alla qualifica di main partner in esclusiva per la prossima stagione sportiva 2025/2026.

Il Gruppo Equity comprende le aziende Facile.Energy, Servizio Energetico Italiano, Gruppo Nazionale Energetico e Power 4U, aziende fornitrice di gas naturale ed energia elettrica che operano in tutta Italia. Servizio Energetico Italiano e Facile.Energy saranno presenti con il proprio marchio sulla parte anteriore della maglia da gioco come partner unico.

“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso a fianco del Calcio Padova in qualità di Main Partner. – ha dichiarato il dott. Enrico Tasca, direttore generale Gruppo Equity – Ringraziamo la società per la fiducia e l’opportunità di associare il gruppo Equity – composto dai brand Facile.Energy, Servizio Energetico Italiano, Gruppo Nazionale Energetico e Power4U – a una realtà sportiva così prestigiosa, che rappresenta con forza e passione il nostro territorio. Crediamo fermamente nei valori dello sport, nella determinazione e nello spirito di squadra, gli stessi principi che guidano ogni giorno il nostro lavoro. Questa partnership, in un momento così significativo per il Club con il ritorno nel campionato di Serie B, rappresenta per noi un’occasione di crescita condivisa e sostegno concreto a una squadra che sa accendere l’entusiasmo e l’orgoglio di tutta la comunità. Il nostro supporto continuerà anche questa stagione con le già apprezzate iniziative di incitamento alla formazione biancoscudata tramite divertenti gadget per creare una suggestiva coreografia che faccia sentire sempre più vicini i tifosi ai giocatori”.

“Desidero ringraziare il gruppo Equity per l’entusiamo e la fiducia dimostrati nei confronti del nostro progetto” – ha dichiarato l’AD Alessandra Bianchi. “Siamo lieti di poter rinnovare una partnership nata 3 anni fa e consolidatasi nel tempo, anche grazie ad iniziative come i clip banner che hanno colorato e riscaldato l’Euganeo lo scorso anno. Iniziare la nuova stagione nel campionato cadetto con i loghi del Gruppo sul fronte delle nostre maglie consentirà di valorizzare ulteriormente il legame con questa importante realtà del nostro territorio”.