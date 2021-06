IL NORWICH CITY INTERROMPE LA SPONSORIZZAZIONE CON BK8 SPORTS

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Norwich City Football Club, squadra neopromossa della Premier League, la massima divisione calcistica inglese, ha già concluso il suo accordo commerciale con BK8 Sports, società di scommesse, a causa dell’indignazione suscitata per i contenuti marketing a stampo sessista sui social. – Il, squadra neopromossa della, la massima divisione calcistica inglese, ha già concluso il suo accordo commerciale con, societàscommesse, a causa dell’indignazione suscitata per i contenuti marketing a stampo sessista sui social. Solo pochi giorni fà, esattamente lunedì, il Norwich City aveva ufficializzato la lucrosa partnership con l’azienda asiatica, il cui nome sarebbe stato presente sulle divise del club per la prossima stagione. Tuttavia, a seguito di una protesta per le immagini utilizzate nei post sui social media, il club di Norwich e il loro nuovo partner principale hanno deciso di porre fine alla loro collaborazione di comune accordo, con il club si è scusato per “un errore di giudizio”. Una dichiarazione sul sito ufficiale del club afferma: “Il Norwich City annuncia la risoluzione reciproca della partnership commerciale del club con BK8. Il club e il BK8 hanno accolto il feedback dei suoi sostenitori e partner e, dopo continue discussioni, abbiamo deciso di porre fine immediatamente alla partnership”.

Il Chief Operating Officer Ben Kensell ha dichiarato sul tema: “Abbiamo lavorato duramente per creare fiducia e coinvolgimento attraverso le nostre innumerevoli iniziative con i nostri sostenitori e partner. Come club autofinanziato, c’è sempre un buon equilibrio tra la generazione dei livelli di entrate necessari per aiutare a mantenere quel modello, mentre si lavora all’interno delle nostre visioni e valori. In questa occasione abbiamo commesso un errore di giudizio. Ora possiamo solo scusarci con i nostri sostenitori ed ex giocatori, Grant Holt e Darren Eadie, che erano i volti della campagna per il lancio promozionale con BK8, per qualsiasi danno causato. Rimaniamo fortemente impegnati per la diversità e l’uguaglianza nella nostra squadra di calcio e nella nostra comunità. Vogliamo continuare a incorporare una cultura altamente inclusiva in tutto il club, insieme a un ambiente accessibile e accogliente, privo di comportamenti umilianti e discriminatori”.