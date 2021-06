Il Venezia FC annuncia la sua collaborazione con Kappa a partire dalla prossima stagione

La partnership Venezia (neo promosso in Serie A) e Kappa, ufficializzata oggi sul sito del club lagunare, presenta un incontro tra due marchi storici del calcio e del lifestyle moderno. Per il brand torinese è un’occasione per far vivere il suo stile peculiare in una delle città più belle del mondo. Nella stagione inaugurale della loro partnership, Venezia e Kappa rilasceranno una collezione di quattro kit. Nella ultima stagione (in serie B) gli arancio-nero-verdi si erano legati al brand Nike (nella immagine in primo piano).