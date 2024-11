Boxe: “The Art of Fighting 7” atterra all’Allianz Cloud di Milano (sabato 16 novembre)

La stagione della grande boxe italiana riparte da un’arena iconica, pronta ad ospitare pugili diventati ormai beniamini del pubblico, con match equilibrati e che promettono spettacolo, di cui ben quattro titolati.

TAF7 (“The Art of Fighting”) andrà in scena sabato 16 novembre all’Allianz Cloud di Milano, in una serata che consolida la collaborazione tra l’organizzazione di Edoardo Germani e il Fight Club Fragomeni, realtà dell’ex campione del mondo di boxe Giacobbe Fragomeni.

Nel main event assisteremo al rientro sul ring di Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta), chiamato alla difesa del titolo WBC Mediterraneo contro Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi), nei pesi medi. Un avversario duro per Morello, che dovrà confermarsi sfidando un veterano con diversi titoli internazionali in bacheca. Il co-main event riporta in scena Jonathan Kogasso (13-0), contrapposto al giovane e affamato Roberto Lizzi (7-1), in una sfida valida per il titolo italiano dei pesi mediomassimi. Un confronto voluto fortemente da Lizzi, che ha stuzzicato Kogasso sin dalle prime dichiarazioni, accendendo la rivalità. Il resto accadrà sul ring.

Spazio anche a un match che promette battaglia, quello tra Akrem Aouina (11-1), fresco di conquista del titolo italiano, e l’imbattuto Nicholas Esposito (19-0), già campione d’Italia. L’incontro mette in palio la cintura WBC Silver International dei pesi welter. TAF non si è risparmiata con i match titolati, ed ecco che anche Francesco Paparo (8-1, un pareggio) sta scaldando i motori per affrontare Mohamed Diallo (9-1). Il vincitore si aggiudica il titolo italiano dei pesi superpiuma. A Milano ci sarà anche Mohamed Elmaghraby (9-0), che se la vedrà con Luca Spadaccini (10-7, 3 pareggi) nei pesi mediomassimi.

In apertura di serata vedremo sul ring il talentuoso Francesco Faraoni (6-0) nei pesi medi, la promessa Alex Bindar (1-0) nei pesi leggeri e l’esplosivo Paul Amefiam (1-0) nei pesi massimi.

“THE ART OF FIGHTING 7”

Sabato 16 novembre – Start h.18:30

Allianz Cloud, Milano

MAIN EVENT: Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta) vs. Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi) – Titolo WBC Mediterraneo, Pesi Medi

CO-MAIN EVENT: Jonathan Kogasso (13-0) vs. Roberto Lizzi (7-1) – Titolo Italiano, Pesi Mediomassimi

Akrem Aouina (11-1) vs. Nicholas Esposito (19-0) – Titolo WBC Silver International, Pesi Welter

Francesco Paparo (8-1, 1 pareggio) vs. Mohamed Diallo (9-1) – Titolo Italiano, Pesi Superpiuma

Mohamed El Maghraby (9-0) vs. Luca Spadaccini (10-7, 3 pareggi) – Pesi Mediomassimi

Francesco Faraoni (6-0) vs. TBD – Pesi Medi

Alex Bindar (1-0) vs. TBD – Pesi Leggeri

Paul Amefiam (1-0) vs. TBD – Pesi Massimi