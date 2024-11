Il Ministro Abodi all’Assemblea dell’ANCI interviene per Agimeg sul tema del gioco sicuro

Si sta svolgendo in questi giorni la 41esima edizione dell’assemblea dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al Lingotto di Torino. L’evento, dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, vede la presenza di tante personalità, tra le quali anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi (nella foto in primo piano – in una immagine di archivio), che ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive ad Agimeg.

“Dobbiamo perseguire le scommesse illegali che sono estremamente pericolose e, in qualche maniera, rendere socialmente utili le scommesse legali. Ho chiesto di ripristinare la pubblicità perché secondo me l’informazione è determinante. Attraverso la comunicazione può passare anche il messaggio sul tema delle dipendenze, argomento tutt’altro che secondario”. E’ quanto ha dichiarato Abodi all’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

“Credo che – ha proseguito il ministro per lo Sport e i Giovani – destinare una parte di questo significativo volume economico alle infrastrutture sociali oltre che alle organizzazioni degli eventi sia un fatto opportuno. Come sta accadendo in tutta Europa, anche noi dovremmo andare in questa direzione. Il dato fondamentale è quello di contrastare le scommesse illegali che alimentano l’economia criminale e quello di promuovere il gioco sicuro e responsabile.

Cercheremo di collaborare con l’Anci e i Comuni per trovare una soluzione ragionevole su questo tema. D’altro canto ci sono delle concessioni pubbliche quindi è un argomento che non può essere eluso o necessariamente contrastato, ma va gestito proprio per gli effetti sociali che produce”.