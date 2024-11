Basket: LBA pronta a lavorare sul tender dei diritti tv

La questione dei diritti tv per le gare della “LegaBasket Serie A” torna ad essere un tema “caldo” sotto il profilo mediatico. A giugno infatti scadranno i “rights” attuali e già si parla degli scenari possibili per il futuro. Da una conferma di DAZN per lo streaming (si legge su Pianeta Basket), per il quale potrebbero concorrere anche i concorrenti Discovery Plus e Now, ma anche Max in arrivo in Italia nel 2026, al basket in chiaro con Nove e Dmax e Eurosport 2 per il satellite. Ne ha parlato il presidente della LBA Umberto Gandini (nella foto in primo piano), intervistato di recente su La Prealpina: «Il 25 novembre a Reggio Emilia inizieremo a parlare del percorso: l’authority dovrà approvare le linee guida entro fine anno o a gennaio 2025, lanceremo il bando dopo la Coppa Italia. Ci sono nuovi players per lo streaming da intercettare; sul chiaro la rete pubblica fa il suo lavoro con RaiSport, mentre le reti private, per mille motivi, si basano sugli ascolti».