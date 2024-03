Il Master Universitario in Marketing e Management dello Sport di UniRoma Tor Vergata taglia il traguardo della XXII edizione

Un’offerta di formazione specializzata e pratica nel settore dell’industria sportiva, competenze specifiche, occasioni di networking preziose e l’accesso a risorse e opportunità che possono aiutare gli studenti ad avanzare nella loro carriera nello sport: è ciò che offre il Master Universitario in Marketing e Management dello Sport a.a. 2023 -2024 dell’Università di Roma Tor Vergata diretto dalla Professoressa Simonetta Pattuglia (nella foto in primo piano), giunto alla sua XXII^ edizione. Prossimi colloqui il 21 marzo alle ore 10.00.

Basato sul know-how consolidato dell’Area Sport Management della Facoltà di Economia della stessa università, attiva dal 1995 con ricerche, pubblicazioni e convegni, il Master è diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia e ha l’obiettivo di fornire agli studenti una prospettiva globale sull’industria sportiva e comprendere le dinamiche e le sfide del settore su scala internazionale. Questo è particolarmente importante dato che lo sport è un fenomeno globale con un impatto significativo su economia, cultura e società. Inoltre, questo master offre la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore e di partecipare a progetti pratici che possono arricchire l’apprendimento e fornire una base solida per il successo futuro.

“Il perdurare delle difficoltà pandemiche, ambientali e belliche rende ancor più necessaria una capacità innovativa funzionale a sviluppare la produttività del sistema sportivo allargato, tenendo conto delle nuove tipologie di domanda ma anche di una concorrenza, nazionale e internazionale, sempre più agguerrita” ha commentato il Prof. Sergio Cherubini, Presidente del Master.

Più di 1.500 ore di attività didattica: un mix metodologico innovativo che prevede lezioni frontali, casehistories, workshop, seminari, sopralluoghi didattici, lezioni da remoto, project work e tre mesi di stage con report finale o progetto operativo.

Qualche esempio? I sopralluoghi presso Internazionali BNL di Tennis, Stadio Olimpico, Foro Italico, Figc o le ricerche su Campionati mondiali di calcio, Tour de France, Cristiano Ronaldo e il marketing degli atleti, Roland Garros, Gran Premio Automobilistico d’Italia, Coppa Sei Nazioni di Rugby, Coppa America di Vela, Ryder Cup di Golf.

“I nuovi strumenti della comunicazione e del marketing digitale hanno aperto nuovi scenari e nuove opportunità per la sports industry, ed il Master – a maggior ragione in questo periodo critico non ancora pienamente post pandemico – è in linea con le nuove tendenze per rispondere alla richiesta del mercato del lavoro di nuove figure professionali” ha dichiarato la Prof.ssa Simonetta Pattuglia, Direttore del Master.

Il Master Universitario in Marketing e Management dello Sport si propone di formare i prossimi dirigenti del sistema sportivo allargato, in grado di affrontare con successo le sfide del terzo millennio e rispondere adeguatamente alle esigenze dirigenziali e manageriali poste dalle moderne organizzazioni sportive e dalle imprese ad esse collegate.

I possibili iscritti sono operatori in Organizzazioni sportive o società ad esse collegate, in possesso di titolo di laurea e neo-laureati che intendono specializzare il loro corso di studi sulle problematiche economico-gestionali, in specie di marketing e comunicazione, associate allo sport, aggiornando o completando la propria preparazione anche con riferimento agli sviluppi tecnologici e internazionali che caratterizzano sempre più la “Sports Industry”.

Introduzione al management dello sport, progettazione e gestione degli impianti eventi ed heritage sportivi, Marketing e sponsorizzazioni sportive, internazionalizzazione e tecnologie, aziendalizzazione delle organizzazioni sportive, comunicazione e media sportivi, strategie e organizzazione: questi sono solo alcuni dei moduli che verranno affrontati dagli studenti insieme ai docenti e ai professionisti con cui avranno modo di confrontarsi durante il percorso.

GLI STUDENTI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE e le PROSPETTIVE

Gli studenti della precedente edizione hanno composto un gruppo eterogeneo. Il 38% degli studenti proviene da Scienze Motorie; un altro 31% da facoltà di Economia e Management; il 23% dalla laurea in Comunicazione e il restante 8% dalla laurea in Statistica. Per quanto riguarda l’occupazione pre-immatricolazione, l’85% è junior e il 15% senior (executive).

Ad oggi le opportunità occupazionali legate al settore sportivo ed al suo indotto coinvolgono un numero elevato di aziende e istituzioni e, proprio grazie al titolo di Master Universitario di I° livello (con 60 crediti formativi) riconosciuto anche dalla Pubblica Amministrazione, gli studenti possono trovareoccupazione in realtà come Federazioni, Leghe, associazioni e società sportive; Società di gestione di impianti e centri sportivi; Agenzie di marketing e pubblicità; Agenzie e società di organizzazione di eventi; Società di consulenza operanti in campo sportivo; Agenzie ed istituzionioperanti nel campo della formazione sportiva; Imprese radio-televisive; Redazioni di giornali e prodotti editoriali multimediali; Aziende che sponsorizzano lo sport; produttori di beni e servizisportivi; Associazioni territoriali o settoriali di impresa; Imprese di servizi turistico-sportivi.

LE REALTÀ IN CUI SONO STATI COINVOLTI GLI STUDENTI

Gli specializzati della precedente edizione sono stati coinvolti in realtà note a livello internazionalecome FIT Federazione Italiana Tennis, Amsterdam Arena; AON; Lotto; Pallacanestro Virtus Roma; Opes Italia; FCM Football Club Messina; S.S. Lazio; A.S. Roma; U.S. Città di Palermo; U.S. Lecce; Juventus; ACI; Pescara Calcio; FIR Federazione Italiana Rugby; Atleticom; Roma Capitale; AscoliCalcio; FIM Federazione Motociclistica Italiana; Lega PRO, Decathlon; FIN Federazione Italiana Nuoto; Centro Sportivo Santa Maria.

I PARTNER

Sport e Salute; FIGC; FIC Federazione Italiana Canottaggio; S.S. Lazio; FIR Federazione Italiana Rugby; Federazione Italiana Badminton; Federazione Italiana Pallavolo; Atleticom; Cus Roma Tor Vergata: ACI; Orlandina Basket; Goal; Comune di Chianciano Terme; Premio Aldo Biscardi alla comunicazione e allo Sport; Opes Italia; Sailbiz; Sporteconomy.it.

Per tutti i dettagli sul Master e sui requisiti di ammissione consultare il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/didattica/sezione/marketing_e_management_dello_sport