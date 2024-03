Acea Run Rome The Marathon (edizione 2024) entra nella storia d’Italia

E’ l’evento di massa più grande mai esistito nella storia d’Italia, quello più partecipato in assoluto in qualsiasi disciplina sportiva. Questa è Acea Run Rome The Marathon, la grande maratona che si correrà a Roma questa domenica 17 marzo.

Una gara dai grandi numeri, il più partecipato attivamente, non come semplici spettatori. C’è da correre la distanza olimpica da 42,195km, sulle strade di Roma al via oltre 19mila iscritti alla sola maratona e un totale di oltre 40mila persone che correranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri. Maratoneti da tutta Italia e da 110 nazioni del mondo che con i loro accompagnatori correranno e visiteranno Roma per più giorni generando un indotto economico di diverse decine di milioni di euro.

E’ la maratona dei quattro record: primato di iscritti per una maratona italiana, record di partecipanti stranieri, ben oltre i 10mila, il record di Pacer ufficiali gara, ben 200 di cui oltre 100 stranieri da 15 nazioni e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi.

L’Acea Run Rome The Marathon dei record è organizzata per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, tante le novità in programma di una rassegna che sta riscuotendo grande successo internazionale e che proietta la maratona romana tra le più importanti del mondo.

Presentazione ufficiale avvenuta nella spettacolarità e unicità dei Mercati di Traiano, presenti le più importanti Istituzioni, quali il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Vicepresidente Vicario CONI Silvia Salis, il Presidente Fidal Stefano Mei, Diego Nepi, Amministratore Delegato Sport e Salute eVirman Cusenza, Direttore Comunicazione Acea.

Per gli organizzatori presenti Alessandro Giacomini Managing Director Infront Italy, Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio, Nicola Ferrante Presidente di Italia Marathon Club e Roberto Cianci Presidente Atielle. Presente anche Giampaolo Mattei Presidente Athletica Vaticana e Cristina De Luca Presidente del CSV Lazio.

Coordinamento generale dell’evento a cura di Lorenzo Benfenati, Project Manager Acea Run Rome The Marathon e la direzione tecnica di Nicola Ferrante, mentre la testimonial di questa edizione 2024 è Franca Fiacconi, indimenticabile campionessa azzurra e vincitrice nel 1998 sia della maratona di Roma che della Maratona di New York, unica donna italiana a riuscire nell’impresa. Oggi in conferenza e domenica al via anche il tre volte campione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra.

Ben 2500 saranno i volontari dell’Acea Run Rome The Marathon, la loro passione, l’entusiasmo, l’accoglienza che riserveranno a tutti i partecipanti, uniti alla grande professionalità, sarà il motore per questo grandissimo evento capitolino. Tante le Associazioni in campo coinvolte, come sempre presente anche il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell’antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo. Al via anche i ‘Senatori’, soprannome da sempre per tutti gli atleti che sono stati finisher di tutte le 28 edizioni precedenti.

ROME RUNNING WEEK – Nasce Rome Running Week, ben nove giorni di attività, da sabato 9 marzo con il Get Ready fino a domenica notte 17 marzo con il Marathon Party. In mezzo mostre fotografiche, convegni, riunioni, conferenze stampa, la convenzione e l’apertura gratuita dei musei civici, la possibilità di visite guidate con il Touring Club Italiano, l’Expo Village con i tanti eventi sul palco, il Convegno con l’Università Sapienza, il Pasta Party il sabato e il Marathon Party finale la domenica sera.

PERCORSO VELOCE – E’ ancora nella memoria e nei brividi a fior di pelle di tutti l’entusiasmante partenza dell’edizione di marzo 2023 con l’emozionante passaggio delle Frecce Tricolore, grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, mentre quest’anno i maratoneti potranno emozionarsi e gioire allo start che sarà fronte Colosseo, una partenza che non ha eguali al mondo. Anche l’arrivo sarà qualcosa di eccezionale, l’ultimo chilometro sarà sempre affiancando il Colosseo. Nel mezzo un percorso con decine di siti storici e culturali quali la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, il nuovo passaggio al Parco Stadio Olimpico, i tanti Lungotevere e la parte centrale con piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo. Un percorso che sarà più veloce di sempre avendo eliminato la salita della Moschea che si trovava intorno al 30esimo chilometro.

PACER – Anche qui un record del mondo se volessimo sottolineare la grandezza e l’unicità del progetto. I numeri parlano chiari: oltre 1500 richieste da tutto il mondo per candidarsi a diventare un Pacer ufficiale di Acea Run Rome The Marathon, circa 200 gli esperti runner selezionati, la squadra pacer più grande al mondo dove sono presidiate tutte le fasce di tempo tutte le quattro onde di partenza. Sostegno anche a chi farà la maratona a ritmo di cammino, presenti infatti anche i pacer fitwalking dalle 5h20 alle 6h30 oltre ai pacer che faranno quei ritmi ma in corsa. Anche in questo caso grande internazionalità perché oltre 100, dunque più del 50%, sono stranieri provenienti da 15 nazioni differenti. Il numero medio di maratone corse dai pacer è di 42 maratone ciascuno, messi tutti insieme i pacer hanno corso ben 8820 maratone. Federica Romano, responsabile del progetto, ha inoltre selezionato 15 ‘Buddy Pacer’, avviando praticamente altri 15 runner verso l’esperienza di questo servizio molto utile a tutti i maratoneti.

EXPO – Maratona che sarà già attiva dalla mattina di venerdì 15 marzo, per continuare tutto sabato 16, con l’apertura dell’Expo Village, la ‘casa’ di Acea Run Rome The Marathon, situato al Palazzo dei Congressi dell’Eur dove si calcola passeranno circa 70mila persone. Ben 4500mq di area espositiva, un numero record di espositori, oltre cento, e tra questi oltre il 20% internazionali. Due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running, diverse attrazioni previste tra cui l’Area Kids a cuora di Oasi Park, area giochi con biliardini e dama, area ofod con Food Truck, Area Red Bull con Event car e diverse installazioni per intrattenimenti divertenti. Previste inoltre aree verdi all’interno del villaggio in collaborazione conl’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale per la fornitura del verde.

L’Expo Village è aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del running. Previsto il nuovo Pasta Party il sabato sulla Terrazza del Palazzo dei Congressi.

Sindaco Roberto Gualtieri: “Roma si conferma la città dei grandi eventi dentro l’importante processo di trasformazione avviato da mesi che porterà cambiamenti strutturali anche in vista del prossimo Giubileo. Con i tanti cantieri aperti stiamo lavorando senza sosta, per far diventare Roma ancora più “bella”. Nonostante questo, scommettiamo sulle grandi manifestazioni culturali e sportive, i grandi eventi cittadini che sono un’importante opportunità per la nostra città. Roma è pronta ad accogliere questo grande evento sportivo e siamo orgogliosi di viverlo insieme agli oltre 40 mila partecipanti”.

Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: “Con oltre 19mila iscritti l’Acea Run Rome The Marathon è l’evento sportivo più partecipato in assoluto in Italia. È un traguardo importante a cui si arriva con oltre il 30 per cento di donne e con oltre 10mila stranieri. È un appuntamento sportivo che nel suo complesso conta 4mila partecipanti alla staffetta, 20mila alla Fun Run, 40mila partecipanti totali e un clamoroso raddoppio delle organizzazioni no profit impegnate nella staffetta: passate dalle 12 dello scorso anno a 25”. Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport. “La Maratona della Capitale d’Italia – riprende l’assessore – è l’unica Maratona in cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Un grande evento sportivo che arricchisce l’offerta turistica cittadina. Un motivo per venire una volta ancora a Roma o pernottare un giorno in più. Ma anche una grande giornata di sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara non competitiva”.

Vicepresidente Vicario CONI Silvia Salis. “Oltre 40 mila iscritti da 110 paesi nel mondo sono i numeri di un evento colossale che avrà per scenografia la nostra capitale Roma, una delle città più iconiche del pianeta. Un indotto importantissimo e uno dei migliori biglietti da visita del nostro Made in ITALY sportivo. Un plauso infine agli organizzatori per l’estrema attenzione alla sostenibilità. In bocca al lupo a tutti i runner!”

Direttore della Comunicazione di Acea Virman Cusenza: “Per Acea essere al fianco della Maratona di Roma è motivo di orgoglio, soprattutto per l’edizione di quest’anno, che ha per la prima volta l’acqua come tema identitario: è una Water Marathon. La risorsa idrica, infatti, è essenziale per la vita, per l’ambiente e per la salute, va quindi tutelata e salvaguardata, con progettualità industriale. Approccio che da anni Acea, primo operatore idrico nazionale, adotta nella gestione quotidiana della risorsa. Tra sport, salute e acqua esiste un legame indissolubile: mantenere una corretta idratazione è fondamentale tanto per le prestazioni sportive quanto per il benessere quotidiano. Grazie alla app ACEA WaidyWow è possibile per atleti e turisti individuare i punti idrici, fontane e nasoni, dove potersi dissetare. Si tratta di un’applicazione “amica dell’acqua e dell’ambiente”, ideata da un team interno al Gruppo ACEA, che geolocalizza i punti idrici sul territorio”.

Alessandro Giacomini Managing Director Infront Italy: “La quarta edizione della Acea Run Rome The Marathon si profila come un evento ricco di record, con oltre 19.000 iscritti alla sola maratona e 40mila totali, di cui più di 10.000 provenienti dall’estero in rappresentanza di 110 nazioni. Un dato estremamente rilevante se si pensa all’indotto anche turistico che un evento del genere porta alla Città di Roma. Grazie al supporto e alla collaborazione con Roma Capitale, le istituzioni locali e regionali e i molti stakeholder del territorio, siamo riusciti anche quest’anno a organizzare una manifestazione che sarà di grande sport, ma anche di grandi eventi e manifestazioni collaterali, che vogliono lasciare alla città e a tutti i partecipanti un’importante legacy per il futuro.

Sotto il profilo degli sponsor quest’anno avremo 32 partner, 10 dei quali si affacciano alla loro prima edizione, un’area espositiva ancora più grande rispetto allo scorso anno e 64 realtà presenti, tra sponsor, partner e charity. Ed è proprio la parte di progetti solidali che mi interessa sottolineare, con numerose Organizzazioni No Profit a partecipare al progetto staffetta, che cresce ogni anno e che aiuta a farsi portavoce e a raccogliere fondi per importanti cause”.

Mirko Annibale, Responsabile Italia per Joma: “Il prestigio che può rappresentare per Joma essere a fianco di un evento importante come la Acea Run Rome The Marathon alla base della pluriennale partnership che vede Joma presente in qualità di sponsor tecnico anche per l’edizione 2024. Oltre alla collezione tessile, Joma ha anche quest’anno disegnato e prodotto una calzatura in edizione speciale dedicata all’evento. Questo importante accordo consente infatti a Joma di proseguire nel percorso di crescita e affermazione come brand di riferimento per il mondo running, sia per quanto riguarda l’abbigliamento sia per quanto riguarda le calzature. Inoltre, in linea con i valori che trasmette la Run Rome The Marathon, per la maglia ufficiale abbiamo quest’anno scelto il poliestere riciclato di alta qualità: Il mondo vive una profonda crisi ambientale e climatica e noi dobbiamo impegnarci in tutti i modi per dare il nostro piccolo contributo per limitare il più possibile i danni all’ambiente in cui viviamo.”