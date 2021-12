Il marchio Moncler si lega all’FC Inter come official formal wear partner

FC Inter e Moncler hanno annunciato nelle ultime ore una nuova collaborazione. Il brand di abbigliamento diventa Official Formal Wear Partner del club per i prossimi 3 anni.

Con questa partnership (fino ad un anno fa i nerazzurri erano legati al brand Hugo Boss) Moncler prosegue il suo percorso di evoluzione nella cultura della condivisione e della collaborazione, accogliendo la comunità calcistica nel suo universo a più voci, mentre l’Inter compie un altro passo in avanti nella sua espansione globale oltre il campo da calcio, nelle dimensioni del lifestyle e della moda.

Moncler vestirà la prima squadra dell’Inter, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-22, con una collezione di 15 capi e accessori nei colori simbolo dei nerazzurri. Paolo Pellegrin, fotografo di Magnum, ha ritratto i giocatori Hakan Çalhanoğlu, Joaquín Correa, Denzel Dumfries, Edin Džeko, Lautaro Martinez e il coach Simone Inzaghi con i look della collezione Moncler (nella immagine in primo piano).

Due capsule distinte, per i giocatori e il top management, caratterizzano la linea Inter x Moncler svelando una selezione raffinata di capi culto della Collezione Moncler Autunno/Inverno, adattata a soddisfare le esigenze degli impegni formali della squadra. I capi principali sono personalizzati con un doppio logo ricamato e specchiato, formato dal patch feltrino di Moncler sul braccio sinistro e dall’emblema dell’Inter “IM” sulla destra. La collezione è completata da una serie di accessori coordinati che sintetizzano l’incontro tra i mondi del lusso e del calcio.