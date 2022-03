Il magnate Andrea Radrizzani risponde alle critiche dei fan del Leeds UTD sugli scarsi finanziamenti

(di Emanuele de Laugier) – L’imprenditore italiano Andrea Radrizzani (nella foto in primo piano), proprietario del Leeds United dal 2017, è stato oggetto di crescenti critiche da parte dei tifosi della squadra della Premier League, sul fatto che non abbia sostenuto sufficientemente il tecnico Marcelo Bielsa nelle ultime due sessioni di calciomercato.

I fan dei “Whites” hanno inneggiato l’allenatore argentino, licenziato a fine febbraio da Radrizzani, dopo il terzo gol dell’Aston Villa nella partita di giovedì persa dal Leeds in casa per 0-3. Il Leeds, dopo questa sconfitta, si trova al 16esimo posto in classifica con solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma con una partita in più. Nella partita di oggi pomeriggio con il “fanalino di coda” Norwich City ha vinto, per 2-1, conquistando i tre punti al 94° (nell’extra time). Attualmente al 18° posto c’è il Watford della famiglia Pozzo con 22 punti. In mezzo c’è l’Everton FC sempre con 22 punti, ma con 3 match da disputare (incluso la gara di questo turno, dove affronterà, in casa, il prossimo 17 marzo, il Newcastle United).

L’imprenditore italiano, per difendersi dalle accuse, ha dichiarato su Twitter: “Ho scommesso 100 milioni per arrivare in Premier League, un sacco di lavoro e di tempo sacrificato alla mia famiglia. Ho sempre provato e lavorato duramente per il meglio del club. Nel momento in cui mi renderò conto che non sarò più in grado di farlo, lascerò che qualcun altro faccia un lavoro migliore. Quel momento è ancora lontano. Credo in questa squadra, nell’allenatore (attualmente è l’americano Jesse Marsch) e in tutte le persone che sostengono il club”.

Radrizzani non è l’unico proprietario del Leeds United, infatti detiene solo una quota del 56%. Il restante 44% lo possiede la 49ers Enterprises, braccio d’investimento della franchigia dei San Francisco 49ers della National Football League (NFL), che ha incominciato ad acquistare delle azioni della squadra della Premier League nel 2018, comprando il 10% per 10 milioni di sterline.

Secondo il portale americano “The Athletic”, la 49ers Enterprises ha un accordo per un’opzione per assumere il controllo del 100% del club dello Yorkshire, incluso lo stadio di Elland Road, per oltre 400 milioni di sterline. La cifra comprenderebbe anche il denaro già pagato per ottenere la quota attuale. Inoltre, sempre secondo il sito sportivo, l’acquisizione della squadra da parte degli statunitensi dovrebbe avvenire entro gennaio del 2024.

Basandosi sui rumors di questo accordo, alcuni tifosi del Leeds hanno accusato Radrizzani di aver ridotto i finanziamenti per massimizzare i suoi profitti quando arriverà l’eventuale cessione del club.

L’imprenditore italiano è anche presidente e fondatore del gruppo televisivo sportivo Eleven Sports.