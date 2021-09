Il Leeds United è il primo club di calcio al mondo a vendere su TikTok 

(di Fabio Sesti) – Il Leeds United, club della English Premier League (nella foto una immagine di archivio), ha avviato una collaborazione con TikTok per diventare la prima società di calcio al mondo a vendere merchandising e magliette ufficiali sulla piattaforma di condivisione video cinese. Il club dello Yorkshire potrà in base a tale accordo aggiungere una scheda “Shopping” al suo profilo – (può contare già oltre 439.000 follower9 – e taggare i propri prodotti direttamente nei video condivisi sulla rete. L’accordo coincide con il lancio della terza divisa di gara creata da Adidas, già disponibile per l’acquisto su TikTok.

Il Leeds United ha definito la partnership un “enorme passo avanti sulla tabella di marcia digitale del club”. “Abbiamo riscontrato un enorme coinvolgimento su TikTok da quando siamo presenti sulla piattaforma”, ha aggiunto Aaron Duckmanton, global head of digital del club. “Integrando i nostri prodotti al dettaglio con TikTok speriamo non solo di attirare nuovo pubblico per il Leeds United, ma anche di fornire un’esperienza di shopping senza soluzione di continuità per i fan sulla piattaforma”.

L’accordo è stato siglato e reso possibile a seguito della partnership che TikTok ha avviato con la piattaforma canadese di e-commerce Shopify, da cui è scaturita una nuova funzione di shopping in-app simile a quella già disponibile sul social network Instagram.