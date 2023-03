Il Lecce in campo con la maglia storica per i primi 115 anni

In occasione della gara Lecce-Torino in programma domenica 12 marzo, i calciatori giallorossi sono scesi in campo indossando una maglia storica per celebrare la data del “15 marzo 1908“, ricorrenza dei 115 anni del calcio a Lecce.

La maglia indossata è quella della stagione sportiva 1991/92, annata nella quale il direttore sportivo Stefano Trinchera, dopo la trafila nel settore giovanile, iniziò a far parte della prima squadra.

Giovedì 9 marzo, presso il Lecce Store in via Fabio Filzi, si è tenuta la presentazione al pubblico della maglia, a cui hanno partecipato anche il direttore sportivo Stefano Trinchera ed i calciatori Wladimiro Falcone e Joan Gonzalez.