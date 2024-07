Cynar Spritz (Gruppo Campari) nuovo sponsor di maglia del neo promosso Venezia FC (Serie A)

Al via la main partnership di maglia del Venezia FC, neo promosso in Serie A quest’anno. Si tratta dello storico brand Cynar Spritz, visibile dalla prima gara ufficiale dei nero-verdi-arancio.

“È un momento di grande orgoglio per il nostro club annunciare questa collaborazione con un marchio così iconico come Cynar Spritz – le parole del DS del Venezia Filippo Antonelli -, parte di una grande azienda multinazionale come il gruppo Campari.

Questa partnership unisce due realtà che hanno valori e visioni comuni e rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita del club. Il Venezia FC è un punto di riferimento per i veneziani e per il territorio, ma ha anche un respiro internazionale, come la città che rappresentiamo. Cynar Spritz, con la sua storia radicata nel Veneto e il suo spirito unico, rappresenta questi stessi ideali. Sarà quindi il main sponsor sulla maglia fin dalla prima giornata di campionato all’Olimpico contro la Lazio”.