Il Gruppo Editoriale Distante presenta la Serie C in diretta e in chiaro. Sei gare in trasferta per tutte le formazioni pugliesi + il Picerno.

E’ ufficiale. Il campionato di 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 torna, 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐨, sulle reti del Gruppo Editoriale Distante che ha acquisito in esclusiva, per la trasmissione sul digitale terrestre, i diritti per la trasmissione di 𝟔 𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐢 (𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚, 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨, 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚, 𝐌𝐨𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐦𝐮𝐫𝐚) 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐢𝐜𝐞𝐫𝐧𝐨, 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐂 𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚. Si tratta di 𝟑𝟔 𝐠𝐚𝐫𝐞, da seguire in chiaro e gratuitamente per gli appassionati di calcio, che confermano l’impegno del Gruppo Editoriale Distante nel raccontare il calcio pugliese e lucano.

Come già nelle passate stagioni, la redazione sportiva di Antenna Sud e Teleregione (emittenti del Gruppo Editoriale Distante) è pronta a scendere in campo per raccontare a tutto tondo ogni sfida che verrà trasmessa in diretta: 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑧𝑜𝑛𝑒.

Le dirette di Serie C si aggiungono alla già ampia offerta di calcio, in chiaro e gratuito, del Gruppo Editoriale Distante: dalle sfide del campionato di 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐷 𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝐸𝑐𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐶1 𝑝𝑢𝑔𝑙𝑖𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑎 5. (fonte: Gruppo Editoriale Distante).