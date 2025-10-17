Ferrari: Maria Conti nominata Chief Communication Officer (CCO)

Ferrari ha annunciato la nomina di Maria Conti come nuova Chief Communication Officer. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico e del lusso, Conti guiderà la strategia di comunicazione globale del marchio, riportando direttamente al CEO Benedetto Vigna e entrando a far parte del Leadership Team di Maranello.

Proveniente da Maserati, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della divisione Corse e in precedenza di Chief Communication Officer, Conti ha maturato competenze in comunicazione, brand, eventi e motorsport per marchi come Alfa Romeo, BMW e MINI. La sua nomina rafforza l’impegno di Ferrari verso una comunicazione strategica e innovativa a livello internazionale.