Radio Italia sarà la radio ufficiale di Kings League Lottomatica.sport Italy.
A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, Radio Italia diventa la radio ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy. L’accordo unisce l’innovato format sportivo di calcio a 7 con il primo brand radiofonico di musica italiana.
L’accordo nasce in concomitanza con l’inaugurazione della nuova Fonzies Arena, dove si svolgeranno le partite della Kings League Lottomatica.sport Italy, situata nel media hub di Cologno Monzese, a pochi passi dalla sede di Radio Italia. Una prossimità che rende naturali integrazioni musicali live in grado di arricchire l’esperienza in Arena e il racconto multimediale.