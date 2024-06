Il grande padel sbarca a Roma. Finali BNL Italy Major Premier Padel al Foro Italico domenica 23 giugno

Dalle qualificazioni di sabato 15, alle finali di domenica 23 giugno, il grande padel tornerà a Roma con il BNL Italy Major Premier Padel: grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Sport e Salute e Roma Capitale, l’Italia si conferma tra le privilegiate nazioni scelte da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi, importanti e iconici eventi mondiali dedicati a questa disciplina.

Nove i campi (tra cui il Centrale) a disposizione del più atteso torneo dell’estate padelistica, uno dei quattro maggiori tornei al mondo con Doha, Parigi e Acapulco: 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo garantito dalla formula combined – con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48) – che verrà riproposta dopo la storica prima assoluta dello scorso anno.

Cresce l’attesa, così come la caccia al biglietto per questa terza edizione dell’evento che vede proseguire BNL BNP Paribas nel ruolo di title partner. Come per il tennis, BNL BNP Paribas è al fianco della FITP anche per il padel: quando nel 2023 la FITP decise di ufficializzare il nuovo naming includendo questa disciplina, la Banca volle estendere la propria partnership diventando title sponsor del BNL Italy Major Premier Padel: un impegno finalizzato a replicare, anche per questo sport, il successo già realizzato congiuntamente per gli Internazionali BNL d’Italia.

Insieme a BNL BNP Paribas, confermano la loro partecipazione come partner Wilson, MINI, Algida, Padel Nuestro, Mejor Set, Mondo, Valmora e TicketOne. A partire da quest’anno Birra Castello e Red Bull garantiranno il loro supporto come partner ufficiali, unitamente a Betsson.sport come official infotainment partner. Infine, Corriere dello Sport, Il Messaggero e RTL 102.5 si confermano official media partner.