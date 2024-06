Tennis: Jannik Sinner nuovo testimonial di Enervit

Enervit ha annunciato oggi la partnership con Jannik Sinner in qualità di “Official Nutrition Partner”. Il primo italiano della storia a vincere gli Australian Open, e a raggiungere il primo posto nel ranking ATP, entra a far parte della squadra Enervit. Sinner, che da anni utilizza i prodotti Enervit, da oggi sarà anche testimonial ufficiale dell’azienda leader in Italia e tra i principali player europei nei settori della nutrizione e dell’integrazione sportiva. Con questo accordo, Enervit rafforza e conferma la propria partnership al fianco delle eccellenze dello sport mondiale, come il recente vincitore del Giro d’Italia, il campione di ciclismo sloveno Tadej Pogačar di UAE Team Emirates.