Il Roland Garros parla italiano ed Eurosport lancia una super programmazione tv

I primi giorni caldi dell’estate sportiva italiana sono su Eurosport e i canali di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel viaggio verso l’appuntamento più importante della stagione, Eurosport è testimone esclusivo sui campi del Roland Garros del momento storico del tennis italiano con il nuovo numero 1 del ranking ATP Jannik Sinner, Jasmine Paolini e i nostri doppi (maschile e femminile) tutti in semifinale. Inoltre, per il quarto anno consecutivo nelle finali scudetto di LBA 2023-24, saranno le superpotenze del basket italiano Virtus Bologna e Olimpia Milano a contendersi la vittoria in chiaro sui canali free di Warner Bros. Discovery.

Il secondo Slam della stagione è trasmesso in esclusiva italiana da Eurosport e in diretta integrale senza interruzioni pubblicitarie su discovery+. A Parigi, Jannik Sinner sarà impegnato nella semifinale stellare del Roland Garros con Carlos Alcaraz in programma venerdì 7 giugno (orario TBD), mentre Jasmine Paolini, approdata alla sua prima semifinale Slam contro la diciassettenne Mirra Andreeva, scenderà in campo oggi, giovedì 6 giugno intorno alle 17:00 (dopo l’altra semifinale Swiatek-Gauff delle 15:00).

Oggi, inoltre, giovedì 6 giugno alle 12:00 Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la loro prima semifinale parigina di doppio maschile contro i fenomeni Rohan Bopanna e Matthew Ebden, che a inizio anno li hanno respinti all’epilogo dell’Australian Open. Venerdì 7 giugno poi, come antipasto della semifinale Sinner-Alcaraz, Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno in semifinale di doppio femminile Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse, orario TBD.

LE SEMIFINALI ITALIANE DEL ROLAND GARROS

Singolare femminile: JASMINE PAOLINI V MIRRA ANDREEVA, giovedì 6 giugno alle 17:00 circa in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+

Singolare maschile: JANNIK SINNER V CARLOS ALCARAZ, venerdì 7 giugno TBD in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+

Doppio maschile: BOLELLI/VAVASSORI V BOPANNA/EBDEN, giovedì 6 giugno alle 12:00 in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+

Doppio femminile: ERRANI/PAOLINI V KOSTYUK/RUSE, venerdì 7 giugno TBD in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+

Tra analisi on site e approfondimenti in studio, una grande squadra di ex-campioni di tennis analizza il Roland Garros sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery: gli ex-top ten Barbara Schett, Alex Corretja e Tim Henman; i campioni Slam Chris Evert, vincitrice di 7 Roland Garros, Mats Wilander, Boris Becker, John McEnroe e Roberta Vinci, volto italiano di Eurosport.

I match di Gara-1, Gara-2 e Gara-3 delle finali scudetto LBA saranno disponibili in chiaro su NOVE e DMAX, in simulcast su Eurosport e in streaming su discovery+. Con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin, Giulia Cicchinè e Guido Bagatta racconteranno a bordocampo l’eterna sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, in programma alla Virtus Segafredo Arena giovedì 6 giugno alle 20.30, sabato 8 giugno alle 20.30 e all’Unipol Forum di Milano martedì 11 giugno alle 20.30.