I Gunners scelgono un partner analconico per la stagione 2024/25. E’ il colosso americano Athletic Brewing Company

Novità marketing in casa Arsenal FC. Si chiama Athletic Brewing Company ed è il più grande birrificio analcolico nordamericano. Il progetto prevede la produzione di lattine della linea “Run Wild IPA”, disponibili all’interno l’Emirates Stadium per tutte le partite previste con team maschile e femminili. Il marchio a stelle e strisce è sponsor da tempo anche di due eventi di endurance (Spartan e IronMan).

Il CEO di Athletic, Bill Shufelt, ha affermato che “il calcio è uno sport che funge da catalizzatore per la costruzione di comunità, con il fandom che viene tramandato di generazione in generazione. La nostra presenza internazionale si sta espandendo e la moderazione dell’alcol si sta diffondendo in tutto il mondo, in particolare tra la prossima generazione di consumatori”.