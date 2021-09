Il Genoa CFC sbarca in Asia. Firmata regional partnership con Yamei Sports

(di Fabio Sesti) – A pochi giorni dal cambio di proprietà, con l’acquisto del club da parte del fondo americano 777 Partners, c’è un’altra importante novità in casa Genoa CFC. Il “Grifone” ha infatti annunciato un’inedita regional partnership – accordo di sponsorizzazione in una specifica area geografica di riferimento – con Yamei Sports, piattaforma asiatica di sport e intrattenimento. Questo tipo di collaborazione rappresenta una declinazione innovativa del marketing calcistico già sperimentata dai maggior club europei, compresi quelli italiani più attenti alla internazionalizzazione del marchio.

Il comunicato del Genoa CFC ha riportato anche le parole di Brnel Arelloon, responsabile marketing di Yamei Sports: “Yamei Sports è diventata la piattaforma leader di sport e intrattenimento per le nuove generazioni in Asia, e grazie a interessi e competitività crescenti nell’industria dello sport in Asia e la crescente globalizzazione, il desiderio di Yamei Sports di espandersi nel mercato globale è sia una tendenza che un’ambizione. La partnership con il Genoa, il club più antico d’Italia, è un attestato del rispetto e dell’amore che Yamei Sports ha per il gioco del calcio. Con i punti di forza delle sue tecnologie e delle sue raccolte di dati, Yamei Sports è stata in grado di offrire un’ottima esperienza ai suoi utenti e ha guadagnato un’ottima reputazione. Yamei Sports intraprenderà un nuovo piano strategico per espandere e ottimizzare i punti di forza dei suoi prodotti per il mercato globale”.