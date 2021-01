Il Comune di Brescia diventa partner del progetto “Leoncino in Crescita” (Feralpisalò)

L'immagine del progetto della Feralpisalò in ambito no-profit "Leoncino in Crescita"

Nell’ambito del progetto “Leoncino in crescita“, ideato e realizzato dalla Feralpisalò (club di Lega Pro) è diventato ufficiale il patrocinio del Comune di Brescia all’iniziativa verdeblù.

Fabrizio Benzoni, consigliere comunale a Brescia con delega alle manifestazioni sportive, ha commentato: “Un’iniziativa che ci sembrava doveroso patrocinare per due aspetti fondamentali. Da un lato l’aspetto sportivo, una squadra di Salò che decide di investire su tutto il tessuto provinciale. Dall’altro c’è l’aspetto culturale. Ma non solo, perché c’è anche una visione differente che Feralpisalò ha mostrato nell’approccio con le realtà cittadine, come la Poliambulanza e tante altre che da sponsor sono diventate partner di un’iniziativa che vede un grande investimento nel lunghissimo termine e questo ci è piaciuto molto.”

“C’è anche un altro fine: quello di donare anche per “Mami Voice”, un progetto bellissimo che avevo già avuto modo di conoscere. Ero presente telematicamente alla conferenza avvenuta a Santa Lucia in Poliambulanza, e ho apprezzato molto le parole del presidente Pasini. Da un lato perché ha fatto quello che dovremmo far tutti: ringraziare il personale medico e sanitario che in questi mesi ha subito molto più duramente la crisi dovuta al Covid-19. Dall’altro, perché ha visto come questo progetto possa essere un messaggio di speranza, perché i nuovi nati sono il nostro futuro e in questo progetto c’è un senso di rinascita per l’intero Paese.”