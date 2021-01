Vince la “linea Balata” (Lega B) sull’assemblea elettiva in videoconferenza. Il presidente uscente favorito per la vittoria finale

(di Alberto Morici) – Il Tribunale Federale Nazionale – sezione Disciplinare – ha rigettato, nelle ultime ore, la domanda cautelare di sospensione proposta dalla società U.S. Salernitana 1919 e ha fissato la data del 15 gennaio 2021, ore 11:00, in modalità videoconferenza (data in cui il ricorso in esame sarà collegialmente e definitivamente deciso nel merito).

Prosegue pertanto lo “scontro”, per certi versi tecnico, ma soprattutto di natura politica, in vista dell’assemblea elettiva di Lega (LNPB), che vedrà opposti il presidente uscente, l’avvocato Mauro Balata (nella foto in primo piano), forte, secondo le fonti più accreditate, del sostegno di oltre 15 club sui 20 aventi diritti al voto, e il commercialista Ezio Simonelli, attualmente presidente del collegio sindacale della “cadetteria”.

La votazione, per decidere il nome del presidente di Lega B, è prevista per il prossimo 7 gennaio in videoconferenza (dopo una scelta assembleare proprio in questa direzione: 14 voti a favore, appena 2 astenuti e solo 4 contrari). Balata si presenta come il favorito, capace di intercettare grandi e piccoli club (oltre a ciò unico candidato a firmare la dichiarazione di “indipendenza” relativamente all’operato futuro).

Simonelli invece si sarebbe “cristallizzato” su un numero molto meno ampio (tra i 3 ed i 5 voti massimo). Questa forchetta di voti non consentirebbe particolari “miracoli” in sede assembleare. Più di largo respiro, tra l’altro, il programma del candidato Balata, rispetto a quello presentato da Simonelli lo scorso 26 gennaio.

Mancano, pertanto, solo pochi giorni all’assemblea del 7 gennaio. Il presidente uscente (Mauro Balata) sta resistendo ad una serie di contestazioni tecniche, come la richiesta, da parte dell’opposizione, di spostare la data dell’assemblea (l’obiettivo è garantire la presenza degli aventi diritti al voto, ma soprattutto guadagnare tempo). La Lega B, difesa solo dall’avvocato Gabriele Nicolella, ha risposto a queste contestazioni sottolineando due aspetti: la volontà democratica del movimento di votare in videoconferenza (con 14 voti a favore sui 20 disponibili), ma soprattutto l’importanza della tutela della salute dei dirigenti convocati.