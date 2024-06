Il Cesena sbarca in Serie B con la nuova campagna abbonamenti e un video emozionale

Il messaggio, dedicato dal Cesena FC ai propri tifosi, per la promozione in B

Il Cesena è la squadra del cuore della Romagna, e quest’anno più che mai, con la promozione in Serie B, questo legame si è rafforzato. La Romagna ha allargato i suoi confini, e le note di “Romagna Mia” di Secondo Casadei sono diventate il più naturale degli inni, risuonando con orgoglio in una terra che nel 2023 ha attraversato uno dei suoi momenti più bui, ma che ha saputo rialzarsi più forte di prima. Da questa esperienza, il rapporto tra tifosi e squadra si è intensificato sempre di più, fino a diventare un ingrediente prezioso per la cavalcata dei bianconeri nella stagione appena conclusa.

“Quando gioca il Cesena, gioca tutta la Romagna” non è solo uno slogan, ma una realtà. Dagli spalti, tifosi provenienti da tutta la Romagna si uniscono in un unico grande coro per sostenere i nostri Burdél, creando un’atmosfera magica in uno stadio iconico. “Gol gol gol” riecheggia in tutte le partite del Cavalluccio, un inno storico di Lucio di Cesenatico che “si leva dagli spalti, si alza verso il sol”.

Un unico, grande territorio rappresentato dai tifosi che giorno dopo giorno, come i calciatori, si preparano per la partita.

In nome di questi motivi la nuova campagna abbonamenti del Cesena FC parla ai “Burdél”: ai bambini che, con la sciarpa in mano, cantano a squarciagola “Romagna Mia” dopo ogni vittoria; ai tanti ragazzi e adulti che fanno sacrifici per seguire la squadra del cuore; ai nonni che regalano ai nipoti l’emozione di una partita allo stadio. Il sostegno alla squadra è soprattutto un gesto: l’abbraccio dell’intera tifoseria dopo il gol di Pierozzi che sanciva il ritorno in B. (fonte: Cesena FC)