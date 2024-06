Lo spettacolo dei Campionati Italiani di ciclismo nel segno di “Toscana Tricolore 2024”

La Sala d’Arme di Palazzo Vecchio (a Firenze) ha ospitato la presentazione del campionato italiano di ciclismo professionisti, organizzato in onore del c.t. Alfredo Martini. L’evento si terrà domenica 23 giugno, organizzato dall’U.C. Larcianese, con partenza intorno a mezzogiorno dal Piazzale Michelangelo e arrivo in via Garibaldi a Sesto Fiorentino dopo 228 km.

La corsa, chiamata «Per Sempre Alfredo», attraverserà la Valdisieve e il Mugello, includendo un circuito da ripetere una sola volta nella zona di Scarperia, prima di affrontare Le Croci. Da lì, i ciclisti affronteranno la discesa verso Calenzano e la difficile salita di via di Baroncoli (la Collina), seguita da una discesa tecnica e insidiosa prima di arrivare a Sesto.

Nella zona d’arrivo, i partecipanti percorreranno un circuito di 16 km, da ripetere quattro volte, che include sempre la salita di Collina.

Un programma di eventi tricolori che conferma la Toscana (da qui il nome del format “Toscana Tricolore 2024“) come punto di riferimento nell’organizzazione di eventi ciclistici. Presenti alla cerimonia l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, Gianantonio Crisafulli per la Federciclismo, i rappresentanti della Lega del Ciclismo Professionistico (LCP), il c.t. azzurro Daniele Bennati e il presidente del Comitato Regionale Toscana della FCI, Saverio Metti. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)