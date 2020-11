Il Cesena calcio scende in campo contro la violenza sulle donne

Il club bianconero (Serie C) sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dal “Centro Donna” del Comune di Cesena “E tu che uomo sei?”

Per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fissata per il 25 novembre, il Cesena FC scende a sostegno della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Centro Donna del Comune di Cesena “E tu che uomo sei?”. Il club bianconero darà ampia visibilità alla campagna nel corso della settimana sui propri canali (social, magazine) e domenica prossima all’Orogel Stadium Dino Manuzzi in occasione del “derby” con il Modena quando i calciatori delle due squadre, all’ingresso sul terreno di gioco, indosseranno la t-shirt realizzata ad hoc per l’iniziativa e porteranno sul volto un segno rosso che caratterizza la campagna a livello nazionale.

Con l’adesione a questa campagna anche il Cesena FC vuole dare così il proprio contributo per sensibilizzare il territorio verso una tematica che resta di estrema attualità. Nel corso del primo lockdown, infatti, si sono registrati nel mondo quasi 25 mila casi in più di violenze mentre in Italia, il numero delle richieste d’aiuto è aumentato del 119%, fino ad arrivare a circa 128 chiamate al 1522 (numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità) al giorno, secondo i report dell’ISTAT.

E’ sulla base di questi dati e per porre fine agli episodi di violenza, di qualsiasi tipo, sulle donne, che i bianconeri scenderanno in campo per lanciare un messaggio che coinvolga un numero ancora maggiore di tifosi e lo faranno attraverso il messaggio “Chi ama il Cesena è sempre al fianco delle donne” che campeggerà sui led a bordocampo durante la gara con i gialloblu. (fonte: Cesena FC)