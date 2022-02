Y. Michele Kang ha ottenuto la quota di maggioranza del Washington Spirit (franchigia di NWSL)

(di Emanuele de Laugier) – Y. Michele Kang ha ottenuto le quote di maggioranza dei Washington Spirit, campioni in carica della National Women Soccer League (NWSL).

Kang, che possedeva già delle azioni della squadra di calcio, ha lavorato con altri investitori in un nuovo gruppo di proprietà per acquistare le partecipazioni precedentemente detenute da Steve Baldwin e Bill Lynch.

Secondo The Athletic, il mese scorso, Kang ha convinto 8 dei detentori dei debiti del club, costituiti da piccoli investitori, a convertire il proprio credito in azioni per guadagnare il diritto di voto sulle questioni della squadra, tra cui anche una possibile vendita.

L’imprenditrice stava cercando da più di un anno di ottenere la quota di maggioranza dei Washington Spirit e ci è riuscita presentato un’offerta da 35 milioni di dollari, cifra record per un team della NWSL. Inoltre, ha battuto la concorrenza del comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly e della dirigente commerciale Jennifer Tepper Mackesy che hanno offerto circa 25 milioni di dollari nell’ottobre scorso.

Il gruppo con a capo Kang chiuderà ufficialmente l’accordo nei prossimi giorni.

La nuova struttura della società mette fine a mesi di lotte intestine per il controllo dei Washington Spirit da parte di Kang e Baldwin. Situazione ulteriormente esacerbata dopo l’estate scorsa, quando la squadra del NWSL è finita nell’occhio del ciclone per le accuse degli abusi verbali ed emotivi subiti delle calciatrici da parte dell’ex manager del club Richie Burke. Anche gli altri dipendenti della squadra hanno definito il posto di lavoro come tossico.

Per favorire il cambiamento, le giocatrici dei Washington Spirit hanno pubblicamente sostenuto l’offerta d’acquisizione di Kang. Tuttavia, al momento, non è ancora chiaro se l’imprenditrice avrà un ruolo attivo nella gestione quotidiana del club.

“Personalmente apprezzo e voglio riconoscere pubblicamente il lavoro fondamentale di Bill Lynch come proprietario fondatore dei Washington Spirit e per aver riportato il calcio professionistico femminile nella capitale della nostra nazione, così come la leadership, la visione e la formidabile spinta di Steve Baldwin nel costruire l’eccezionale roster che ha vinto il campionato NWSL 2021. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le nostre giocatrici e con il nostro personale di talento”, ha affermato Kang.