Il calcio virtuale della LND in scena al Forum Retail 2024 e all’evento STEAM a Coverciano

L’attività incentrata sul calcio virtuale promosso dalla F.I.G.C Lega Nazionale Dilettanti ha avuto un ruolo centrale in due recenti appuntamenti all’insegna dell’innovazione e dell’inclusione sociale: il Forum Retail 2024 a Milano e la giornata dedicata alla formazione STEAM per i vincitori del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 della LND, a Firenze.

Il 30 ottobre, presso l’Allianz MiCo di Milano, la LND ha preso parte alla 24ª edizione del Forum Retail, il più grande hub di networking per il settore retail organizzato da iKN Italy. Tra i temi al centro del forum: Economia Circolare, Intelligenza Artificiale, Next Gen, Retail Media e molto altro, con la partecipazione della LND in collaborazione con Prada Marine Signage 1884 ed Esplace Genova, con il supporto dell’agenzia Alma D. All’interno del Milano Forum Retail 2024, la LND ha allestito un’area espositiva dedicata dove ha promosso le iniziative legate al calcio virtuale e all’integrazione sociale. I visitatori hanno potuto sperimentare il calcio digitale (eSport), il calcio da tavolo e il calcio balilla. Grande partecipazione e curiosità anche attorno alla presenza del campione del mondo Leonardo Giudice e del volto Twitch ufficiale della LND, Davide Abbate, che ha animato l’area espositiva. Numerose le attività di intrattenimento e gli incontri con i rappresentanti delle associazioni del circuito LND eSport, tra cui gli Insuperabili ONLUS accompagnati da Davide Finocchio. A sfidarsi in tutte le declinazioni del calcio virtuale: Fabio Stanziano, Nicholas Ghibaudo, Felipe Arévalo e Manuel Zazzu.

A sostegno delle associazioni del terzo settore, il progetto “Vinciamo Insieme”, è stato uno dei temi centrali: questa iniziativa consente alla ONLUS di partecipare ai campionati di eSport ufficiali della LND e favorisce l‘inclusione sociale tramite il digitale. Su questo fronte la giornata è stata ricca di confronti e dialoghi con rappresentanti di importanti ONLUS nazionali e aziende pronte a supportare il progetto. Lanciata nel dicembre 2023, presso la Comunità Incontro ONLUS di Amelia (TR), l’iniziativa consente appunto alle associazioni del terzo settore di partecipare ai campionati ufficiali di calcio digitale Pro Club, 11 contro 11 su EAFC25, offrendo opportunità di competizione e integrazione sociale. Il progetto della Commissione LND Calcio Virtuale, presieduta dall’Ing. Santino Lo Presti, in collaborazione con l’Area di Responsabilità Sociale della LND, ha recentemente aperto un nuovo hub a Genova, insieme ad ABEO Liguria ODV, a sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini. “Vinciamo Insieme” mira a unire, abbattere le barriere e creare opportunità anche attraverso lo sport digitale come strumento, complementare, di inclusione sociale e crescita personale.

“Il calcio virtuale – sottolinea il presidente Lo Presti – rappresenta una straordinaria opportunità per abbattere barriere e creare connessioni, soprattutto per i giovani e per le associazioni del terzo settore. Con il progetto Vinciamo Insieme, siamo orgogliosi di offrire uno spazio in cui lo sport digitale diventa strumento di integrazione e crescita personale. Siamo convinti che, grazie a iniziativa come queste, il calcio possa estendere il suo impatto positivo ben oltre il campo di gioco, sostenendo a costruire una comunità più inclusiva e solidale.”

Non è mancato lo spazio per la letteratura di settore, con il giornalista Daniele Caroleo che ha presentato anche a Milano il suo ultimo libro, 10 interminabili secondi, un emozionante viaggio nel mondo del calcio da tavolo. I proventi del libro sono devoluti al progetto “Vinciamo Insieme” per l’acquisto di campi da gioco destinati alle strutture coinvolte nell’iniziativa.

Tra i visitatori Francesco Bocci, psicoterapeuta e ideatore di Video Game Therapy, e Roberto Arena, Direttore Generale del Rebaudengo Calcio, la squadra più multietnica d’Italia, con il 95% dei tesserati di origine straniera. La Società torinese, già impegnata nel calcio digitale della LND, estenderà l’offerta con il calcio tavolo e il balilla. L’Agorà ha coinvolto figure di spicco e appassionati, come Alvise Pavoni (CEO Alma D), Francesco Costanzo (Alma D), Valentina Martano (Direttrice Raccolta Fondi – Sede Nazionale AISM – Aps/Ets), Rosaria Costanza (Referente Area Corporate Fundraising WeWorld), Igor Lanzoni (Economia e Marketing Sportivo), Michele Giudice (Segretario FISCT), Nino Geraci (CEO Mobilitys Srls), Luca Cecchinelli (Managing Director Prada Marine Signage 1884), Mauro Traxino (Presidente Esplace Genova e CIES) e Francesco Traxino (Resp. Marketing Esplace Genova), in un dialogo costruttivo sulle attività della Lega Nazionale Dilettanti per lo sviluppo del calcio virtuale, sottolineando l’importanza di progetti come “Vinciamo Insieme” per promuovere l’inclusione.

Il 31 ottobre invece, a Firenze, l’Area di Responsabilità Sociale della LND ha inaugurato una giornata STEAM per i vincitori del Torneo delle Regioni di Calcio a 5, tenutosi ad aprile in Calabria. L’evento, ospitato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, è stato pensato per offrire ai giovani un’esperienza educativa tra Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Grazie alla collaborazione con Italia Camp, i giovani atleti della LND hanno partecipato a laboratori di robotica interattiva, imparando e divertendosi attraverso attività pratiche. Tra i protagonisti, Maila Ricca, degli Insuperabili di Catanzaro, ha condiviso le emozioni dell’esperienza e ha raccontato come momenti di condivisione e apprendimento potenzino il proprio percorso, anche oltre lo sport.

Giancarlo Abete, presidente della F.I.G.C Lega Nazionale Dilettanti, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative come parte di una missione che coniuga competizione sportiva e responsabilità sociale. Queste esperienze rappresentano un esempio di come la LND continua a sostenere i giovani in un percorso di crescita inclusivo e innovativo, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di educazione e tecnologia per il futuro. (fonte: LND eSports)