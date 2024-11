Marketing: per la Cremonese maglia celebrativa senza sponsor nel match contro il Pisa

La Cremonese (quest’anno in Serie B) nel match di oggi contro la capolista Pisa (per la cronaca i toscani hanno vinto per 3 reti ad 1) è scesa in campo con una maglia celebrativa (realizzata dal partner tecnico Acerbis – nella foto in primo piano) per i 110 anni dall’adozione dei colori grigiorossi da parte del club.

Per l’occasione la divisa di gara non presentava né sponsor (attualmente sul fronte della divisa appaiono sia Arinox, sia acciaieria Arvedi), né i nomi dei giocatori sulla schiena. Il prodotto in esame ha richiamato la maglia utilizzata da Giovanni Zini (da cui prende anche il nome dello stadio) e compagni nella prima gara della sua lunga storia. Zini è stato portiere della Cremonese ed è rimasto nell’immaginario collettivo dei tifosi dopo essre deceduto durante la I Guerra mondiale.

“Realizzato in collaborazione con lo sponsor tecnico Acerbis, il kit dedicato ai giocatori di movimento è caratterizzato da corpo e maniche interlock di colore grigio con trama effetto nido d’ape. Il collo camicia e l’allacciatura frontale, in colore di contrasto rosso, richiamano i polsini in costina elastica di cotone.- si legge nella nota diffusa dal club – La fascia orizzontale inserita nella parte inferiore è un elemento che richiama quello presente nelle divise della Cremonese sin da quando i colori sociali erano il bianco e il lilla delle origini. Ispirata a quella indossata da Zini, la divisa dei portieri presenta le medesime caratteristiche, ma a colori invertiti“.