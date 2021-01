Il Calcio Catania passa da SIGI a Joe Tacopina. Firmato il preliminare. Si attende solo il closing

Il Catania (club di Lega Pro) entra in una nuova era. L’avvocato americano Joe Tacopina (nella foto in primo piano) e SIGI, società proprietaria del Calcio Catania, hanno firmato nelle ultime ore il “contratto preliminare” per l’acquisto del 100% delle quote azionarie del club etneo. L’accordo firmato da Tacopina e dall’avvocato Giovanni Ferraù, in rappresentanza di SIGI, “secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club“.

Tacopina è ben conosciuto nel football tricolore. E’ stato tra gli stakeholder dell’AS Roma (durante la prima fase guidata dal presidente Thomas Di Benedetto), prima di acquisire le quote del Bologna FC e del Venezia calcio. Adesso questa nuova avventura con il club siciliano.