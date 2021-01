Club Bolivar entra nell’orbita di City Football Group

Club Bolivar, realtà calcistica top della Bolivia, è entrata nell’orbita di City Football Group, holding company istituita con l’obiettivo di supervisionare la creazione e lo sviluppo di una rete di club collegati tra di loro e di altri progetti nel mondo del calcio (sotto l’egida del Manchester City). La società boliviana è controllata da Marcelo Claure, azionista da quest’estate del Girona (di cui ha rilevato il 35%), anch’essa sotto il controllo di CFG.

In Sudamerica il gruppo di Abu Dhabi nel 2017 aveva già acquisito il club uruguaiano del Montevideo City Torque. Dopo l’acquisto nel 2008 da parte dello sceicco emiratino Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān, CFG si è lanciata in una campagna di investimenti che non si è più fermata. Nel 2013 è entrata nella proprietà del New York City con l’80% delle quote. Successivamente è sbarcata in Australia (arrivando a detenere il 100% del Melbourne City), in Giappone (con il 20% degli Yokohama Marinos). Nel 2017, dopo l’ingressso nel capitale del Montevideo City Torque, è sbarcata in Spagna (Girona FC – club di Segunda Division). L’ultima fase di espansione è avvenuta prima in Cina (con una quota di minoranza del Sichuan Jiuniu) e in India (con il 65% del Mumbai City). In Europa, infine, è entrata nel capitale del club belga Lommel, Division 1B, oltre che del Troyes (club di Ligue2 transalpina).