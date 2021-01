New Balance sempre più vicina all’AS Roma. Contratto vicino ai valori Nike, ma cresceranno le royalties

New Balance strizza l’occhio all’AS Roma. Per il momento, infatti, sembra essere in pole position per la firma del nuovo accordo pluriennale. Il club di Trigoria è ancora legato, per la stagione in corso, alla Nike (attuale sponsor tecnico) che pagava, fino ad un anno fa, oltre 3,5 milioni di euro. Attualmente fornisce solo il materiale gara, per una cifra valorizzata in più di 1 milione di euro, ma, in accordo con la società capitolina, non sta più pagando quanto pattuito nel lontano 2013.

Il contratto doveva scadere nella stagione 2024, ma, alla fine, si è arrivati ad una soluzione transattiva e proprio in questo “buco” commerciale si sta inserendo l’offerta di New Balance.

L’azienda americana (con sede a Boston in Massachusetts) punta a pagare una cifra vicina ai 4 milioni di euro, dando alla possibilità al club di incassare molto di più sul terreno delle royalties da merchandising. Forte creatività anche sul piano del design: in caso di chiusura dell’accordo sarebbero già pronti i primi 4 modelli, ciascuno con un colore speciale per intercettare i gusti della tifoseria giallorossa.