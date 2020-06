Lega volley Serie A femminile: Fabris rieletto per l’ottavo mandato consecutivo

Confermato Mauro Fabris, rieletto oggi come presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile. L’ex politico vicentino guiderà il massimo movimento “rosa” per l’8° mandato consecutivo, essendo in carica dal 2006.

Presenti in videoconferenza 14 club di Serie A1 e 19 di A2. Fabris è stato rieletto con 20,143 voti (6 di A1 e 12 di A2), contro i 17,857 voti (8 voti di A1 e 7 di A2) ottenuti da Roberto Ghiretti, unico altro candidato.

Certamente fa riflettere che il concorrente (Ghiretti) sia stato scelto dalla maggioranza dei club di prima divisione (ha raccolto 8 voti contro 6). Solo per i numeri della A2 quindi non è diventato presidente della Lega volley Serie A. Cose singolari che avvengono solo nello sport italiano, così come l’ottavo mandato consecutivo del presidente Fabris. Fatto assolutamente storico, ma certamente non significativo di una vitalità o volontà di cambiamento del settore della pallavolo “rosa”. Ma questa è anche la democrazia, a torto o a ragione.

Mauro Fabris ha dichiarato: “…Adesso dobbiamo fare in modo che il livello raggiunto dal volley femminile non vada minato. Lavorerò fin da subito per preparare il rilancio della nostra Serie A”.