Il Borussia Dortmund raddoppia sulla maglia con 1&1

Il Borussia Dortmund (club della Bundesliga1) ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione di maglia con il brand “1&1 IONOS SE”. Si tratta di un’azienda tedesca con sede a Montabaur, costituita nel 1988 da Ralph Dommermuth con il nome di 1&1 EDV-Marketing GmbH. Opera nel settore del web hosting, offrendo soluzioni di hosting e cloud sia per privati che per piccole e medie imprese in tutta Europa.

Il nuovo jersey sponsor sarà visibile sulle maglie della squadra tedesca solo nelle gare della Bundesliga (a partire dal 1 ° luglio 2020 e fino al prossimo 30 giugno 2025). Per le altre competizioni: Champions League e DFB Pokal (la Coppa di Germania), lo sponsor continuerà ad essere “Evonik”. Insieme questi due partner verseranno nelle casse dei “gialloneri” più di 40 milioni di euro annui. Tra le particolarità dell’accordo, 1&1 ha accettato di modificare il proprio logo sulle divise di gara del Borussia Dortmund per adeguarsi ai colori sociali del club (il “giallo” e il “nero”).