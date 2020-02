TWT diventa main partner del Cesena FC

L’azienda italiana leader nei servizi TLC e ICT metterà in rete le tre principali strutture sportive del club bianconero

Il Cesena FC (attualmente 13ima in classifica nel gruppo “B” della Serie C 2019/20) continua ad attirare brand di rilevanza nazionale e internazionale. L’ultimo in ordine di tempo è quello di TWT, azienda italiana, nata nel 1995, leader nei servizi di Telecomunicazioni e Information Technology. A partire dal girone di ritorno del campionato in corso e nelle prossime due stagioni TWT sarà Main Partner del club romagnolo beneficiando così della relativa brand exposure (led bordocampo e backled in sala stampa) oltre che dei servizi di corporate hospitality in occasione di tutte le gare interne dei bianconeri.

In forza di questa partnership TWT diventa anche il fornitore del Cesena FC nei servizi di telecomunicazioni, mettendo in rete le tre principali strutture che fanno capo al club: il centro sportivo Rognoni, sede degli allenamenti di prima squadra e Berretti, il centro sportivo di Martorano che è la casa delle squadre giovanili selezionate e dell’Accademia Calcio Cesena, e l’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

“Èuna partnership ad alto valore aggiunto– ha commentato l’amministratore delegato del Cesena FC, Gianluca Padovani -. Insieme a TWT realizzeremo una trasformazione digitale grazie alla quale le nostre sedi di lavoro saranno interconnesse tra di loro: questo permetterà di ottimizzare i processi produttivi e il flusso di informazioni, accrescere la sicurezza dei dati e semplificare allo stesso tempo il lavoro di quanti operano all’interno del club”.

“La collaborazione col Cesena FC – ha dichiarato Simone Staffa Guidi , presidente del consiglio di amministrazione di TWT – è un esempio di quanto la nostra azienda creda fortemente nel lavoro di squadra, sia dentro che fuori campo. Ogni giorno il team di TWT scende in campo con i propri clienti, per vincere la partita della digital transformation portando servizi di qualità quali la fibra ottica, il cloud completo della network connection e i servizi voce nelle realtà aziendali di oggi”.

TWT si unisce così agli altri dieci Main Partner del Cesena FC: Amadori, Babbi, Conad, Credito Cooperativo Romagnolo, FP Trasmissioni, Metallurgica Branchetti, Olitalia, Orogel, Technogym e Vivaticket.