Il boom di MyLab: la start up che sta cambiando il mercato degli integratori

I due anni di pandemia, e il lockdown in particolare, hanno avuto come conseguenza nella vita degli italiani un’accresciuta attenzione per il benessere fisico e la cura del proprio corpo, in particolare per quel che riguarda il rafforzamento delle proprie difese immunitarie ma anche l’equilibrio psicologico dopo un periodo di stress e ansia scaturite dalla paura e dall’incertezza che il Covid ha generato in tutti noi.

In questo contesto, in Italia, l’integrazione alimentare è divenuta un punto centrale della nostra quotidianità e non è un caso, infatti, che il mercato degli integratori abbia fatto registrare nel 2021 una crescita dell’8,8% rispetto all’anno precedente, con un volume d’affari di 6 miliardi di euro. Ma come avviene la scelta d’acquisto da parte del consumatore?

Secondo uno studio condotto da FederSalus, gli italiani che decidono di acquistare un integratore si affidano agli esperti (farmacisti, medici, nutrizionisti, etc.) ma sempre con maggiore frequenza attraverso una metodologia diversa rispetto al passato, sfruttando i nuovi approcci e i contatti multicanale, in particolare riferendosi sempre più al mondo digitale. Evidenze sottolineate dalla crescita dell’e-commerce di questo settore che con una +45% nel 2021 rispetto al 2020, è divenuto ormai il “luogo” preferito nel quale acquistare integratori. Ma la grande offerta presente in rete e, in taluni casi, la poca professionalità da parte di alcune piattaforme di shopping online e la scarsa efficacia di alcuni prodotti, può portare l’utente a non fare la scelta ottimale rispetto alla sue esigenze, o ad affidarsi a player poco seri e affidabili.

Come scegliere gli integratori giusti? Ci pensa l’Intelligenza Artificiale di MyLab Nutrition

A capire questa necessità e a sopperire alla mancanza di chiarezza per quel che riguarda la scelta dell’integratore più idoneo per i nostri bisogni, ci ha pensato MyLab Nutrition, una start up di integratori 100% Made in Italy, che in pochi anni si è imposta come leader del settore grazie allo sfruttamento dell’Intelligenza Artificiale. Utilizzando un algoritmo di propria creazione, MyLab Nutrition è in grado di offrire una consulenza digitale con la quale all’utente, dopo aver compilato un questionario presente su www.mylabnutrition.net, verranno fornite le risposte più coerenti alle proprie esigenze e indicati gli integratori alimentari più efficaci da acquistare. Un modo per ottenere le soluzioni migliori in tempo reale grazie all’altissima capacità e velocità di elaborazione propria dell’Intelligenza Artificiale.

I suggerimenti più frequenti riguardano il consolidamento delle difese immunitarie, la perdita di peso, il contrasto dell’ansia e dello stress, i problemi con il sonno, l’eccessivo colesterolo, il rinforzo di cute, capelli e molto altro. Grazie alla consulenza digitale di MyLab, l’utente sarà quindi in grado di fare la scelta giusta per raggiungere i propri obiettivi, contando su un’ampia gamma di integratori alimentari di altissima qualità e su una comunicazione completa e trasparente.

I grandi risultati di questo nuovo approccio sono testimoniati dalla collaborazione che MyLab ha stretto con l’Università La Sapienza di Roma, con la quale sta portando avanti un progetto di ricerca e implementazione dei risultati ottenuti con la versione 2.0 dell’Intelligenza Artificiale che vedrà il suo epilogo in una pubblicazione scientifica prevista per marzo 2022, dopo gli approfondimenti e le analisi condotti da un pool di 15 medici nutrizionisti dell’Ateneo capitolino.

Integratori: un’arma in più per il benessere di tutta la famiglia, animali compresi

La consulenza digitale dell’Intelligenza Artificiale di MyLab Nutrition non è rivolta unicamente a chi vede negli integratori alimentari un supporto per la propria attività fisica, ma è uno strumento utile ed efficace per tutti i membri della nostra famiglia, senza distinzioni di sesso e età, che cercano un prodotto di qualità in grado di rispondere a ogni singolo e specifico bisogno. Negli ultimi anni, poi, l’attenzione per il benessere e la cura della salute non sta riguardando in via esclusiva il nucleo familiare. Infatti, sono sempre di più le persone che cercano integratori alimentari per i propri animali domestici che, in Italia, rappresentano elementi fondamentali della nostra famiglia, il cui numero si aggira intorno ai 60,3 milioni (più di un animale a testa di media), in particolare cani e gatti.

In questo senso, MyLab offre una soluzione per tutta la famiglia, animali inclusi, attraverso il brand T-Rex, dedicato agli sportivi, Nutracle per quel che riguarda l’Erboristica naturale e Suprapet, mangimi complementari per gli animali da compagnia. Tutte le linee di integratori MyLab sono prodotte interamente in Italia, rendendo l’azienda un unicum nel panorama dell’integrazione nostrana.