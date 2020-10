Il Barcellona si aspetta introiti per 828 milioni e un taglio delle spese per il 2021

La pandemia costringe il club catalano a rivedere il budget.

(di Alessandro Presta) – Il board dell’FC Barcelona ha, da poco, dato il via libera al budget per la stagione 2020/2021. Il Consiglio d’Amministrazione si aspetta un calo delle entrate addirittura maggiore rispetto allo scorso anno. Il club spagnolo ha pronosticato entrate pari a 828 milioni di euro, a fronte di spese operative che ammonteranno a 796 milioni.

Tenendo conto degli oneri finanziari e delle imposte, il prossimo anno si registrerà un utile netto di 1 milione di euro e un risultato operativo lordo (Ebitda) d 231 milioni di euro. La situazione attuale, legata alla pandemia, lascia tutto incerto. Per il presidente del club, Josep Maria Bartomeu, è tempo di prendere decisioni al fine di tutelare e garantire la sostenibilità della società.

Per questa stagione sportiva (2020/2021), il Barça ha un “valore della produzione” previsto del -3% rispetto agli 855 milioni di euro del precedente esercizio. Le spese del club ammonteranno a 796 milioni di euro, con un taglio del 16,6% ai 955 milioni del 2019/2020. Gli effetti dell’epidemia hanno ovviamente modificato i programmi di investimento della società catalana. Il CdA ha dovuto dunque avviare delle procedure per adeguare la spesa al taglio degli introiti. L’obiettivo è mantenere l’equilibrio societario e il rispetto del budget. Ad agosto, a tutti gli atleti del club è stato proposto un adeguamento dello stipendio rispetto al reddito finale della società. Una formula che il Barcellona ha messo in atto per dilazionare il pagamento dei giocatori su diversi anni. In questo modo le spese per questa stagione si riducono.

Il budget stimato per il prossimo anno è stato realizzato pronosticando l’apertura degli impianti per febbraio 2021. La capienza prevista è del 25% e aumenterebbe al 50% per il prossimo maggio 2021.