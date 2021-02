Ignazio Maffei (Pasta Maffei): La nostra è una sponsorship di maglia che parte dalla passione per il club e il territorio

(di Lorenzo Vulpis) – Al termine di questa stagione, “Pasta Maffei”, brand alimentare pugliese tra i più noti del settore, taglierà il nastro dei primi 5 anni di collaborazione commerciale con l’US Lecce (attualmente nel campionato di Serie B). E’ infatti lo sponsor di maglia più longevo (sin dal primo anno di contratto occupa il ruolo di “second sponsor”) nella storia del club salentino.

“Investire sul Lecce calcio per noi è, prima di tutto, un dovere morale che abbiamo con il territorio”, ha spiegato in esclusivo all’agenzia Sporteconomy, Ignazio Maffei, Direttore Generale de “Il Pastaio Maffei s.r.l.”, “Il rapporto commerciale si è trasformato da subito in stima, a livello umano, nei confronti del presidente Saverio Sticchi Damiani. Il Lecce è una realtà sportiva con una storia di grande valore e, da sempre, dà soddisfazioni ai propri tifosi. Più in generale siamo partiti da un accordo commerciale, ma ormai siamo andati nettamente oltre. Nel rapporto con il presidente Sticchi Damiani è spesso lui a decidere autonomamente il rinnovo della partnership. Frutto di una fiducia assoluta da parte nostra e di una grande passione e amore per questo club. La nostra sponsorship è il segno inequivocabile di un rapporto strettissimo anche con il territorio e, sotto il profilo aziendale, molte scelte operative sono state dettate dalla collaborazione in esame”.

Pasta Maffei nasce (nel lontano 1960 da una idea dell’imprenditore Savino Maffei) e si sviluppa come azienda a conduzione familiare. La sede è a Barletta, dove sono presenti 10 linee di produzione, 2 ad Aprilia e 1, aperta di recente, a Lecce (nel Salento). Nel mercato della pasta fresca di semola è leader (con una quota del 16% a volume), mentre nel segmento “lasagne” è il secondo produttore italiano. Solo dallo stabilimento di Barletta partono, ogni anno, 60 milioni di confezioni che vengono distribuite e vendute sull’intero territorio nazionale. In Puglia, con un altro operatore del settore, poi è co-leader di mercato nella linea della pasta fresca. Tra i progetti futuri della realtà pugliese vi è anche l’acquisizione di uno stabilimento di produzione al Nord (a completamento di un progetto iniziato 10 anni fa), oltre al potenziamento di una serie di linee in Puglia.

Sotto il profilo marketing Pasta Maffei è presente sulla jersey-sponsor salentina e può vantare una serie di posizioni privilegiate allo stadio “Via del mare” di Lecce, grazie al posizionamento di second sponsor, uno dei format più ambiti per una società di calcio in termini di exposure mediatica (e non solo).