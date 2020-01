I top club europei investono sulle App mobile per coinvolgere i fan

Il nuovo trend digitale è l’esplosione delle “app mobile” (applicazioni scaricabili e fruibili attraverso i principali smartphone) nel mondo del calcio. Le nuove abitudini social degli utenti sembrano rendere, per certi versi, ininfluente la distinzione tra “viewer virtuali” e “spettatori dal vivo”. Le esperienze che il tifoso moderno cerca durante l’evento sportivo si sovrappongono, con maggiore frequenza, rispetto al passato. Quest’ultima riflessione ha spinto i top club europei a sfruttare tutte le leve del marketing per rendere questi momenti virtuali sempre più reali.

La comunicazione tramite social media o app ha un aspetto fondamentale: in pochissimi secondi si possono raggiungere milioni di persone (in ogni angolo del mondo). Le società sportive, negli ultimi anni, sono diventate veri e propri brand e hanno bisogno di dialogare con i tifosi in maniera diretta. Le società quindi devono ascoltare i propri fan, capire chi sono e sperimentare iniziative uniche in grado di coinvolgerli. Fino al 2012 il numero di club proprietari di app mobile era limitato. In quest’ultimo biennio, invece, la digital transformation ha spinto le principali realtà europee ad investire in questo specifico segmento. Cinque football club, più di altri, stanno lavorando su attività di fan engagement in ambito digitale: nello specifico Juventus (Italia), Bayern Monaco (Germania), Manchester United (Gran Bretagna), Paris Saint Germain (Francia) e Barcellona (Spagna).

Virtual Reality nell’app Juve

Sviluppata nel 2015, l’app della Juve consente al tifoso bianconero di essere aggiornato su tutte le notizie che riguardano il club. Attraverso un menù a tendina si può “navigare” nell’applicazione, dove è possibile vedere video, foto e risultati. Il supporter può consultare la classifica e il calendario delle competizioni. Nell’apposita sezione “match room”, inoltre, può seguire la telecronaca della partita in corso. Infine vi è la possibilità di prenotare una visita guidata dell’Allianz stadium o del J-Museum.

Tra le novità vi è “Juventus VR” (disponibile su Oculus, App e Play store) Consente di vivere esperienze personalizzate attraverso la realtà virtuale (come entrare negli spogliatoi, scoprire la palestra dove si allena la squadra o “visitare” il J-Museum comodamente seduti sul divano di casa). Tra i punti di forza dell’applicazione vi è la “chat”, che permette ai fan di condividere le proprie opinioni commentando, in tempo reale, le partite, le prestazioni dei giocatori e i risultati della squadra. La società ha creato un vero e proprio strumento di comunicazione e i tifosi posso riunirsi virtualmente esprimendo pareri e opinioni su tutto ciò che riguarda la loro “squadra del cuore”.

Bayern Monaco: wi-fi e servizi potenziati

L’app ufficiale del Bayern Monaco è molto completa e copre tutte le informazioni utili per un fan. Nel menù sono presenti una serie di attività, come la creazione di una formazione ideale, così come la possibilità di consultare i risultati delle partite più recenti o comprare i biglietti per le partite direttamente dall’applicazione.

Oltre alle classiche funzioni il club bavarese offre alcune opzioni studiate per aumentare il coinvolgimento del fan. Dalla stagione 2015 il club ha voluto offrire ai tifosi l’utilizzo del wi-fi gratuito all’interno dell’Allianz Arena. Si può accedere al wi-fi direttamente dall’app effettuando un semplice login. I fan possono accedere alle statistiche e alle informazioni del match, così come esaminare le offerte commerciali del club o ancora assistere ad uno show esclusivo trasmesso dall’Arena il giorno della partita. Una delle più grandi innovazioni per migliorare la fan engagement è stata l’implementazione della realtà aumentata all’interno dell’app. Il Bayern Monaco è stato uno dei primi team europei ad utilizzare questa innovazione tecnologica. Sempre tramite l’app, il supporter, utilizzando la fotocamera del telefono, può far “apparire” le figure tridimensionali dei giocatori (tra le opzioni anche l’opportunità di scegliere la divisa far indossare ai beniamini tra le tre disponibili).

I Red Devils scommettono su “Watch MUTV”

Il Manchester United è molto attento alla comunicazione con i tifosi attraverso i social network. La pagina Instagram conta oltre 32,9 milioni di follower, mentre la pagina Facebook ha totalizzato 73,22 milioni di likes. L’applicazione ufficiale del ManUtd è stata “rilasciata” molto tardi rispetto ad altri top club europei, essendo disponibile soltanto dalla stagione 2018.

E’ un prodotto intuitivo, perchè consente al tifoso di navigare tra diverse sezioni (shop, ticketing, accesso a video e foto, visite allo stadio, calendario dei risultati, news e attività di calcio femminile).

Oltre alle classiche funzionalità di un’app di calcio, il Manchester United offre alcune opzioni aggiuntive (l’obiettivo è aumentare il coinvolgimento dei supporter). Tra queste la sezione “watch MUTV” nella quale si possono trovare i video degli allenamenti, i gol più belli e le interviste post partita. Oltre a ciò i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dallo smartphone senza doversi recare negli store ufficiali.

L’app del Barça per navigare nell’universo blaugrana

Forte attenzione ai dati e alle immagini nell’app del Barcellona. E’ presente infatti un archivio dei risultati con gallerie fotografiche, notizie, statistiche, formazioni e dettagli di ogni partita, competizione e giocatore. Dalla stessa schermata si può accedere ad una successiva, che mostra la composizione della “rosa” di ogni team della polisportiva blaugrana: dalla prima squadra di calcio, sia maschile che femminile, ai team di basket, pallamano e hockey. Vi è poi la sezione dedicata allo shop e all’acquisizione dei biglietti per vedere le partite al Camp Nou. All’interno dell’app vi è anche un menù specifico per lo store ufficiale del Barcellona, dove gli articoli sono divisi in uomo, donna e bambini (previsti sconti per gli studenti). Inoltre l’utilizzo dell’app può prevedere estrazioni di biglietti con soggiorni all’estero (in occasione delle partite in trasferta) o prodotti targati “Barcelona FC”. L’app azulgrana infine prevede la possibilità di seguire, in diretta radio, tutte le gare della prima squadra.

PSG: con “Social Wall” il club mette in contatto fan e calciatori

L’app del Paris Saint Germain (PSG) si presenta graficamente molto curata, intuitiva, oltre che schematica. Nella home iniziale si trovano contenuti multimediali come le interviste ai giocatori alternate ad articoli che riguardano le ultime notizie del club. E’ possibile usufruire di diverse opzioni, soprattutto in occasione del “match day”: replay e feed della partita, oltre ad una chat live, dove commentare con altri tifosi la gara. Previste anche una serie di opzioni attivabili prima dell’inizio del match, come la possibilità di inserire i pronostici, di vincere premi e consultare i risultati delle partite precedenti. Presente anche una sezione chiamata “Social Wall”. Contiene i principali post che i calciatori della “rosa” condividono sulle loro piattaforme social (principalmente Instagram, Facebook e Twitter).