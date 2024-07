Hummel torna a vestire il Sunderland AFC in Championship dopo oltre tre decenni

Il Sunderland AFC nella nuova stagione di Football Championship (nella precedente è arrivato 16° su 24 squadre) avrà un nuovo sponsor tecnico: è la danese Hummel che vi torna dopo tre decenni. Si rinnova così una partnership storica che fonda le sue radici nel lontano 1988 e, proprio per questo, il brand di abbigliamento tecnico-sportivo ha puntato, per il campionato 2024/25, sulle tradizionali strisce rosse e bianche verticali, da sempre nella tradizione del club dei “Black Cats“. Hummel sostituisce il precedente partner (Nike), mentre è confermato il main sponsor di maglia (l’azienda SpreadEx Sports, specializzata in Sports Betting e Financial Trading).

Il design di quest’anno onora le profonde radici cantieristiche della città, con strisce all-over ispirate allo stemma storico del club e immagini d’archivio di cantieri navali e navi che adornano l’interno del collo posteriore. La frase “From the banks of the River Wear” è incisa, come sottolinea il portale specializzato NSSMag, all’interno del colletto e incarna lo spirito della città portuale affacciata sul Mare del Nord. Le coordinate dello Stadium of Light, poste in modo sottile sul retro del collo, collegano simbolicamente la maglia all’era moderna del Sunderland, creando al contempo un legame con il suo passato.

La partnership tra i due marchi (nell’arco temporale 1988-1994) inoltre è coincisa con diversi momenti sportivi fondamentali: dall’ascesa in First Division (alla fine degli anni ’80) alla conquista della prestigiosa FA Cup nel 1992.