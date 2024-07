Enilive entra prepotentemente nel calcio italiano. Per 3 anni sarà il title sponsor della Serie A

Enilive, società del gruppo Eni è il nuovo title sponsor per le prossime tre stagioni, fino al 2027 (precedentemente Tim lo è stato per ben 25 anni), del campionato di calcio di Serie A. Lega Serie A e il colosso dell’energia hanno presentano il nuovo logo della competizione, denominata ‘Serie A Enilive’. Enilive investirà più di 20 milioni di euro in media a stagione (l’offerta del precedente partner si è fermata invece a 18 milioni).

Il claim ‘Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce’ accompagnerà il racconto di una nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nuovo brand Enilive.

La partnership offrirà ai clienti Enilive iscritti al programma di loyalty ‘Enilive Insieme’ migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che dal 29 luglio metterà in palio oltre 10 mila ingressi vip experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocheranno le partite della Serie A Enilive 2024/2025.

Nei prossimi tre anni i gruppi elettrogeni che alimentano la produzione audiovisiva curata e gestita dalla Lega Serie A per le gare di Campionato saranno decarbonizzati essendo esclusivamente alimentati con HVO prodotto da Enilive, la cui attività è dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità.

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio 2025. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (08/09/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/03/2025).