Il mercato globale degli eSports è in crescita.

Le tendenze per il 2025 parlano di una crescita sempre più rapida e costante.

Secondo le ultime previsioni, per l’anno in corso ci si aspetta un giro d’affari di 3,4 bilioni di dollari e numeri che si quadruplicheranno entro il 2032 (13,7 bilioni di dollari).



Ma quali sono i principali attori e tendenze a trainare l’industry?



L’ascesa del settore del gaming è legata in particolare alle cosiddette generazioni native digitali: la Gen Alpha (i nati dopo il 2010) presenta un tasso di engagement del 96% (tra questi, il 94% sono giocatori e l’80% spettatori), seguita dalla Gen Z (nati tra il 1995 e il 2009) con un coinvolgimento del 92% (86% giocatori e 79% spettatori).



Se i Millennials (1980-1994) si attestano al 88%, è interessante notare come anche la maggioranza dei Baby boomers (1945-1964), il 53%, fruisca di contenuti legati al gaming.



Ancora più significativo il dato rilevato dalla società di consulenza internazionale Bain & Company sulla video game consumption, relativa a maggio dello scorso anno: lo scenario del gaming si sta ridefinendo attorno alla fruizione di contenuti interattivi generati dai giocatori stessi.



Sembra infatti che il 79% dei players interagisca con i cosiddetti user-generated content: un ruolo più attivo nel dare forma al mondo del gaming da parte dei giocatori porterà gli sviluppatori a ridurre i costi e soprattutto a sviluppare una relazione co creativa con gli utenti. (fonte: Mkers)