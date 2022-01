HiWay Media e la Federazione Italiana Tennis siglano accordo per il lancio di una nuova piattaforma OTT

HiWay Media, start-up innovativa in forte espansione nel mondo dell’intrattenimento sportivo, e FIT annunciano l’accordo siglato per lo sviluppo di una nuova piattaforma streaming.

SuperTenniX, inizialmente lanciata dalla FIT nel 2020, è oggetto di una evoluzione che consentirà a tutti gli appassionati di fruire del grande tennis in mobilità e su smart tv. La nuova piattaforma OTT offrirà centinaia di eventi live e on-demand ogni anno, fruibili attraverso tutte le tipologie di dispositivi. Gli utenti potranno scegliere tra l’abbonamento mensile (3,99 euro) e quello annuale (34,99). Il servizio è gratuito per tutti i tesserati FIT.

HiWay Media è un’azienda digitale innovativa fondata a Milano, con l’obiettivo di supportare gli organizzatori di eventi e titolari di diritti media nella gestione dello streaming.

La società frutto di una joint venture con NVP S.p.A., la quale detiene il 50% delle quote, offre soluzioni all’avanguardia per semplificare ogni fase del ciclo di vita del video: dalla connettività alle produzioni on-site, passando per la transcodifica e gestione dei contenuti attraverso Digital Assets Management, fino allo sviluppo di piattaforme OTT e app dedicate.

Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media:

“Siamo estremamente felici di questa partnership con la Federazione Italiana Tennis; ricostruire da zero SuperTenniX è stata per noi una grande sfida che abbiamo accettato con coraggio e che siamo orgogliosi di aver portato a termine in tempi record. Il nostro obiettivo è adesso quello di continuare ad innovare insieme alla FIT nei prossimi anni, per poter garantire a tutti gli appassionati di tennis e padel italiani un’esperienza unica e senza precedenti”.

Marco Martinasso, Amministratore Delegato di Sportcast:

“SuperTenniX è una piattaforma che la Federazione Italiana Tennis ha fortemente voluto al fine di capitalizzare la propria esperienza nel campo televisivo e darne ulteriore slancio nel digitale. Questo, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ancora più esteso e accompagnare la propria utenza nell’evoluzione del modo con cui tutti noi oggi fruiamo dei contenuti. Nonché per accrescere la passione dei tesserati alla federazione, per i quali l’accesso sarà gratuito. L’accordo siglato con HiWay Media rappresenta un grande passo in avanti nello sviluppo di una piattaforma OTT destinata a diventare, da subito, l’offerta video di tennis, padel e beach tennis più ricca in Italia. Un modo nuovo di vivere il mondo le nostre discipline sempre e dovunque”.