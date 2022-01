Ciclismo: Barcellona ospiterà la partenza della Vuelta 2023

(di Marco Casalone) – L’edizione 2023 della Vuelta prenderà il via da Barcellona per la prima volta in in sessantuno anni: era infatti dal 1962, con una tappa in linea di 90 chilometri con partenza e traguardo in città, che la capitale catalana non ospitava la partenza della più importante corsa a tappe ciclistica spagnola.

L’accordo è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa tenutasi ad inizio settimana e che ha visto la partecipazione del vicesindaco Jaume Collboni, dell’assessore allo sport David Escudé e del direttore generale de La Vuelta Javier Guillén: Barcellona sarà anche teatro dell’arrivo della seconda tappa della competizione, del galà di presentazione delle squadre e della registrazione dello spot ufficiale dell’evento.

Nonostante all’appuntamento manchi ancora oltre un anno e mezzo, il Comune ed il Comitato Organizzatore della gara sono già al lavoro per disegnare il percorso di entrambe le tappe: l’obiettivo è quello di inserire all’interno dei circuiti i punti più emblematici e famosi della città, in modo tale da farla apparire agli occhi del pubblico internazionale come una vera e propria capitale mondiale dello sport.

“Essere riusciti a fissare la partenza della Vuelta da Barcellona è un sogno che si realizza per noi e siamo grati al vicesindaco Collboni ed all’assessore Escudé per aver sostenuto questo progetto con passione ed entusiasmo” ha commentato il direttore della corsa Javier Guillén, “Il ciclismo è da sempre estremamente popolare e i dati lo collocano come il secondo sport più seguito e praticato a livello europeo: rappresenta dunque un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle città”.

L’ultimo passaggio della Vuelta nella capitale catalana risale al 2012, quando la nona tappa, iniziata nel principato di Andorra, si era conclusa sulla collina del Montjuïc; viene dunque confermata la solida tradizione ciclistica di Barcellona, che ogni anno ospita alcune delle più importanti competizioni nazionali come la Volta a Catalunya, la corsa a tappe della comunità autonoma della Catalogna, ed il Ciutat de Barcelona, competizione dedicata alle gare di ciclismo su pista e su mountain bike.